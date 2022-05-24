3歲重症童「猛爆性腦炎」5天病逝　爸慟捐兒骨髓：努力把你生回來

記者柯沛辰、邱中岳／台北報導

台北3歲男童「孟孟」確診後重症，引發猛爆性腦炎，搶救60小時後病逝，從病發算起短短不到5天。謝爸爸痛心喊話，希望政府重視6歲以下還未打疫苗的孩子，不要再有下一個病毒共存下的犧牲者。為此，家人也決定協助孟孟捐出骨髓血液給長庚兒童醫院病理室研究，盼有助病理治療，也藉此提醒廣大父母更審慎重視新冠病毒。

▲3歲男童孟孟重症引發「猛爆性腦炎」，病程5天逝世，讓一家痛心不已。（圖／記者邱中岳翻攝）

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謝爸爸表示，孟孟16日發燒到38度，赴醫院PCR採檢，當時醫生研判可以回家觀察，不料隔天就高燒到41.3度，出現四肢抽搐痙攣、腦水腫、嘴唇指甲發紫、意識不清等症狀，送醫後照X光診斷有肺炎情況，出現嚴重腦炎缺氧、心律不整，搶救60小時後，20日因腦炎併神經性休克離世。

▲孟孟可愛乖巧，是全家人的寶貝，如今因不幸染疫，告別人間。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝爸爸說，感謝醫護人員全力救治，希望政府可以重視6歲以下孩童，讓孩子盡快有疫苗可打，若有症狀就該留院治療，不要成為與病毒共存下的犧牲者。

此外，有鑑於兒童腦炎案例增加，也為了查清死因，家人也點頭替孟孟捐贈骨髓血液，盼有助病理研究，不再讓其他家長經歷同樣憾事。

▲謝爸爸貼出昔日父子合照，感謝兒子一路上的陪伴。（圖／家屬提供）

謝爸爸引用聖嚴法師所言，「每一個小孩子，都是幫助父母成長的小菩薩，人的價值，不在壽命的長短，而在貢獻的大小」，感謝有孩子陪伴的1170天，「兒子是愛我們的，放手讓他去，不要再受病痛的煎熬了，如果這是他選擇的日子，我們就放手，讓他去做快樂的小天使」、「我們會努力把你生回來」。

孟孟的大伯認為，台灣社會若要與病毒共存，政府應該設想配套，來保護6歲以下、無法打疫苗的兒童，因為孩子都是無辜的，而非去醫院只能拿退燒藥、叫你回家觀察，結果隔天有狀況再去又得排2個小時才能見到醫生，希望是不管孩子燒有退沒退，都一定要在醫院觀察。

▲大伯呼籲，政府應重視6歲以下未打疫苗的孩童，別讓憾事再次發生。（圖／記者邱中岳翻攝）

對此，指揮中心回應，目前中央已律定「三級分層」收治兒童個案，其中針對腦炎或心臟重症，將由6家兒童醫院及16家醫學中心來共同收治，總計規劃增加800多床的兒童病房量能，2天後至少先由21床擴增至100床。

醫療應變組副組長羅一鈞說，這是本土疫情以來，累積第6例的兒童腦炎個案，也是第3例兒童腦炎死亡，上週已經多次與相關醫學中心、醫院及醫療網進行盤點，確保能在疫情高峰的情況下承擔兒童收治的責任。

羅一鈞也列出8大警訊，提醒家長們，若是觀察到孩子出現以下症狀：體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐和步態不穩等，很可能是因確診而引起的腦炎重症前兆，應盡快帶往醫院診治。

▼家人在孟孟靈前擺滿他生前最愛的玩具，盼他能一路好走去當小天使。（圖／記者邱中岳翻攝）

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