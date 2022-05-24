蔡英文視察北榮　黃珊珊提3建議：感謝中央已經注意到問題

▲蔡英文、黃珊珊視察北榮。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前被批評「過疫情而不入」，而24日臨時新增視察台北榮總行程，並邀請台北市政府一同到場，但因為市長柯文哲確診，由台北市副市長黃珊珊陪同。視察過後，黃珊珊也在臉書列出三點建議，並表示，防疫不分彼此，謝謝蔡英文總統立刻承諾改善法傳系統，「期待中央地方能一同解決問題，守護台北、守護台灣，持續向前。」

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對於中正紀念堂篩檢站，黃珊珊指出，要感謝文化部，幫助市府迅速取得中正紀念堂的使用許可，以及北榮的極高效率，在3天內就迅速落成了急門診，立即負擔起龐大的篩檢量。同時間，北榮自己也身兼照顧中重症患者的責任，對於他們的辛苦付出，北市府必須再次表達誠摯的感謝。​

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黃珊珊表示，不能掌握前線實情，就沒辦法談作戰。以區級關懷中心來說，市府每天晚上都會與各區開會，當天彙整疑難雜症，地方能處理的馬上處理，需要中央協助的，自己每天也會透過王必勝即時反映，維持著良好的溝通。​

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黃珊珊指出，藉今天這個機會，有三項問題必須向中央反映，相信總統在每天的輿情回報上，也都強烈感受到了基層工作的繁重：​

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第一，首先，法傳系統錯誤，造成居隔書的延遲提供，由於涉及保險與請假，民眾的怨氣都很大，情緒的出口卻常是辛苦的基層同仁，「我得感謝蔡英文總統的承諾，以及行政院同仁的辛勞，希望我們能一同解決問題，讓基層將注意力放在確診者照護。​」

第二，拿藥將是穩定疫情的關鍵。快篩陽視同確診即將上路，北市正在進行演練，未來民眾透過防疫急門診，甚至是車來速就能取得抗病毒藥物。但抗病毒藥物的發放相較複雜，如果65歲以下民眾也要拿藥，但地方無法發送，將會造成誤解與民怨，請中央能提供明確的指引與規範。​

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第三，紓困與如何補償醫護人員的過勞，是目前必須處理的問題，也感謝中央已經注意到問題著手討論。與病毒共存的戰役才剛開始，期待中央地方能一同解決問題，守護台北、守護台灣，持續向前。