快訊／邱志偉再轟高嘉瑜確診獵巫　她應該向國人、民進黨公開道歉

▲民進黨立委邱志偉。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委邱志偉24日表示，確診者不應成為政客操弄聲量的工具，多年來他與高嘉瑜都保持君子之交，「去年高委員受傷第一時間在議場就給高委員鼓勵，並支持她勇敢向暴力說不的決心」，希望高嘉瑜除向他道歉之外，應該同時向國人及民進黨立法院黨團致歉。

邱志偉晚間在臉書發文表示，高嘉瑜23日在媒體上指控邱志偉「害她確診」，甚至煞有其事的隱射他的助理確診，而且是邱志偉不遵守防疫規定才害其確診，並且用控訴、譴責等字眼，引導媒體以抓兇手、獵巫的方式來報導這則新聞，「讓我相當遺憾」。

邱志偉認為，整起政治新聞操作過頭，不但讓自己確診的事情無限上綱，更讓他在隔離期間無法好好休息，還浪費了新聞版面，誤導了事情真相，從頭到尾只有聲量考量，「這是我從政過程中，最不樂見的政治操弄，也希望類似事情能就此絕跡」。

邱志偉提及，從4年前韓國瑜參選高雄市長以來，自己就不斷呼籲，用炒聲量的方式來做為從政工具，是對政治工作的一種傷害。在2019年初，自己也曾發表《政治作為一種志業而非一種娛樂》，希望勉勵執政團隊不要在聲量中迷失。

邱志偉強調，從政做的是公共服務業，一言一行都是表率，輕易發言或許可以博得聲量、熱度，但是這樣淺碟的政治操作，對國家進步毫無助益，更有傷從政者在公眾心目中的形象。

邱志偉表示，本次高嘉瑜對他的胡亂指控，本是不值一提，但是自己作為確診者，遵守指揮中心的規定，同時因為深知作為公眾人物，常有與民眾接觸的機會，因此自己每日快篩，確保自己陰性才會外出。

邱志偉說，自己一再跟助理們叮囑，只要身體不適就居家辦公，確診者務必要快篩至陰性後，才能返回工作崗位，甚至如果還有不適，都可居家辦公，「我一直堅信，確診大家都不樂見，自己染疫無可奈何，但傳染給他人便是萬萬不可」。

邱志偉指出，上週五自己還先做完快篩，確認陰性才去開會，因此當高嘉瑜拿出毫無憑據的說法，指控邱志偉是傳染源，甚至還把助理確診的資訊拿出談，這都有失從政者的高度，「只有聲量考量，不在意他人身心狀況，讓我認為有必要嚴厲譴責高委員的行為」。

邱志偉強調，政府已經不做疫調，而是要大家遵守防疫準則，主要就是認為現在的病毒傳播速度，已經無法單靠足跡加以圍堵。高嘉瑜的獵巫行為本身，既無科學依據、也和指揮中心不同調，「實在不知高委員這種行為，究竟對誰有益」。

邱志偉還說，自己更不樂見高嘉瑜和他都已是確診者，本來應該好好休息，高嘉瑜卻還花心思算計政治利益，這對確診者而言實在是加重傷害。

邱志偉表示，多年來他與高嘉瑜都保持君子之交，「去年高委員受傷，我第一時間在議場就給高委員鼓勵，並支持她勇敢向暴力說不的決心」，平時如果有議事攻防，自己坐在高嘉瑜旁邊，偶爾也會交換意見。

邱志偉批評，這次高嘉瑜這樣無端的指控，讓他身心備感不適，「也第一次對政治聲量的算計之精細，可以超出最基本的健康考量，叫我難以釋懷」。

邱志偉強調，希望高嘉瑜除了向他道歉以外，應該同時向國人、民進黨立法院黨團致歉，不單是不應針對確診者的身體狀況胡亂獵巫，更不應為了聲量，傷害民進黨立法院黨團的形象，並且加以保證未來絕不再以未經查證的資訊輕率發言，遵守中央流行疫情指揮中心的規定。

▼民進黨立委邱志偉出示5月20日快篩陰性證明。（圖／取自邱志偉臉書）

