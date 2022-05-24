台中+8989！9.3萬兒童BNT首批到貨　5／26醫療院所先開打

▲台中市副市長令狐榮達主持記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今(24)日本土確診新增8萬2363例，台中市新增8989例本土個案，目前台中獲中央分配的兒童BNT疫苗是9萬3千劑，會分兩批到貨，第一批是5月24日，第二批預計是27日。教育局副局長王淑懿表示，5月26日起家長可自行帶5至11歲孩童到合約醫療院所接種；另外27日起，讓孩子回到校園接種疫苗。

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▲台中市教育局副局長王淑藝。（圖／記者游瓊華攝）



另有關目前兒童莫德納疫苗施打狀況，王淑懿說明，國小莫德納疫苗校園集中接種作業截至5月23日止，已完成171校集中接種作業，預計接種人數1萬9120人，實際接種人數1萬5784人，接種率達82.55%。

▲衛生局副局長邱惠慈表示，中央配撥台中9.3萬劑兒童BNT，今首批到貨，26日合作醫療院所開打。（圖／記者游瓊華攝）

衛生局副局長邱惠慈指出，目前台中獲中央分配的兒童BNT疫苗是9萬3千劑，會分兩批到貨，第一批是5月24日，第二批預計是5月27日，評估數量仍不足；由於中央表示後續還有10萬劑兒童BNT疫苗，會再依各地施打情形分配，台中將持續積極跟中央爭取。

今天台中市長盧秀燕前往市議會備詢，由副市長令狐榮達主持防疫記者會。令狐榮達指出，台中市國高中小學昨日起開始遠距教學一週，市府除啟動清寒學生午餐照顧方案外，也架設「線上學習資源庫」，準備1萬9000台平板與筆電、Sim卡6000張及無線網路分享器500台供學童借用。

令狐榮達也提到，市長盧秀燕特別關注學童健康，由於台灣近期有發生兒童確診重症腦炎個案，醫學專家們公布8大前驅症狀，包含體溫大於攝氏41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等，出現這些情形就應立刻送醫，呼籲家長務必留意。