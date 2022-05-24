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台中確診+8989超北趕高！新增2死都沒打疫苗　加15中重症9插管

▲台中市副市長令狐榮達主持記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中今天單日新增確診數8989例，首度超越台北市。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

全國今(24)日本土確診新增8萬2363例，台中市新增8989例本土個案，首度超過台北市8566例，更直追高雄市9437例，根據疾管署「本土病例地圖分布」顯示，台中市今年確診數累計超過10萬例，總計達10萬3309例。台中市衛生局副局長邱惠慈也在下午的防疫記者會上提到，依據中央公布，台中今天新增2名死亡個案，皆沒接種過疫苗。

▲台中9.3萬劑兒童BNT今首批到貨，26日合作醫療院所開打。（圖／記者游瓊華攝）

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▲邱惠慈提醒若幼兒出現發燒、抽搐等症狀就要立刻送急診室。（圖／記者游瓊華攝）

邱惠慈指出，2名死亡個案分別是80歲以及94歲，兩個人都沒打過疫苗，皆有高血壓、心臟病以及失智等症狀；另外台中市今天還新增15人中重症病患，全部送加護病房治療，當中有9人插管。

今天台中一名九個月大確診男嬰因發燒出現抽搐，家長急奔派出所求救，警方也協助開道於5分鐘內送抵醫院，邱惠慈表示，男嬰母親相當有警覺性，20日晚間發現男嬰出現發燒、抽搐等狀況，並且雙腳皮膚發紫趕緊送醫，好消息是男嬰也將在今天辦理出院。

邱惠慈也再次提醒，幼童確診若出現發燒、抽搐等情況都要第一時間送急診，「部分老人家傳統觀念以為抽搐是『受驚』，沒帶去就醫反而帶去收驚都延誤治療！」

▲台中本土確診直逼9000例　盧秀燕拋3點防疫建議。（圖／記者游瓊華攝）

▲市長盧秀燕表示，台中今日本土確診數維持六都第四，這和前陣子市府與中央的判斷趨勢一致。（圖／記者游瓊華攝）

另外，今天人在市議會備詢的台中市長盧秀燕也表示，台中今日本土確診數維持六都第四，這和前陣子市府與中央的判斷趨勢一致，這波是全世界大疫情，國外大流行後接著到台灣，國內從北部開始流行，北部流行完後中南部要提高警覺，不要掉以輕心，疫情期間沒有人可以置身事外，對於確診者要給予更多服務與同理心，其他人也要做好防疫，市府會持續做好防疫工作。

針對市議員關心兒童BNT疫苗，盧秀燕說，中央配發台中的兒童BNT疫苗預計今日到貨。經過今晚整備，明天派發，醫療院所5月26日就可開始施打，學校因需集體造冊，故晚一天，27日開始施打，考量家長的選擇可能不同，因此市府雙管齊下，在校施打或預約醫療院所，交由家長斟酌選擇。

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