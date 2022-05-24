桃園+10532！市民卡官網可下載居隔通知書　下周開始發放快篩

▲桃園市長鄭文燦今天主持市府疫情記者會，列席者還有衛生局長王文彥（左）與教育局長林明裕（右）等人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今（24）新增10532例本土確診個案，市長鄭文燦主持疫情記者會時表示，今天起開放本月8日以後居隔者，可自行上桃園市民卡官方LINE帳號下載居隔通知書，根據統計，4小時內已有1700人使用，市府會加緊查核8日以前相關資料，讓8日以前民眾也能自行下載居隔通知書。

有關居隔通知書取得問題，鄭文燦指出，目前確診者可利用健保快易通下載電子居隔通知書，居隔者則可以利用桃園市民卡LINE官方帳號自行下載，本月8日以後共計有13萬筆資料，24日早上10時起開放民眾自行下載，短短4小時已有1700人使用，平均1分鐘下載超過12筆。

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鄭文燦解釋，4月20日至5月7日資料共有9萬多筆，因民眾填寫時有許多不齊全之處，相關局處同仁正傾全力打電話向民眾查核正確資料，9萬筆資料全數確定沒有錯誤後才會上線供民眾下載。

▲桃園市長鄭文燦說明今天桃園市相關疫情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃市目前有12站「長幼三合一綠色通道」，累計至今有5830人使用，接下來會配合中央轉型為醫療站，讓市民可順利獲取藥物，市府也與桃市醫師公會、診所合作，目前有160個診所報名參加醫療站計畫，提供市民問診與取藥等服務，參與診所詳細名單市府會另行公告。

有關學校防疫狀況，鄭文燦說，師生採取新制隔離者有7469人，自主應變3天的則有9283人，人數已大幅減少，其中國中3年級、高中3年級均採遠距到學期末暑假，其餘各年級、國小與公立幼兒園則以週為單位進行滾動式檢討。

鄭文燦強調，市府已自行採購130萬劑快篩試劑，決定針對65歲以上長者共31萬4359人、55歲以上原住民每人發放2劑快篩，中低收入戶總計1萬6781戶每戶發放4劑快篩，補習班、課照中心等每人發放2劑快篩，另外長照機構、護理之家住民與工作人員每人則發放2劑快篩，預定下週起開始發放。

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