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比客戶期待的多做一些！東森購物客服之星林貴萍

文／林貴萍

大家好~我是東森購物-服務二處-林貴萍，不知不覺已經在公司服務18年了，主要擔任客戶、廠商、物流之間溝通橋梁與售後服務等等。

知道得獎當下，很驚訝也很榮幸能從這麼多優秀的同事及嚴格的評審中得到這一次的客服之星，其實服務二處的同事們人才輩出，都會分享處理技巧及話術，加上各個長官及專支盡心與各部門針對客戶的需求，協調出超越期待的方案，讓我們能游刃有餘與客戶說明，是最強大的後盾，有團隊才有我！

▲▼比客戶期待的多做一些！東森購物客服之星林貴萍（圖／東購）

成功是留給準備好的人，工作中會遇到各種問題及狀況，我會把握機會，向廠商了解不同商品特性及各種問題排除方式，並與同事交流討論，記取經驗作為自己的養分，在處理各式各樣客戶諮詢時，能立即及正確貼心的說明，讓客戶感受專業且迅速得到答案。

客戶就像家人朋友一樣，在面對客戶時，真誠與客說明交流，用心了解客戶真正需求是什麼，並且站在客戶的立場去想解決的方式，融入東森產品的優勢，得到客戶真心的反饋及品牌忠誠度。

▲▼比客戶期待的多做一些！東森購物客服之星林貴萍（圖／東購）

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我覺得我們的夥伴各有擅長，有人嘴甜親切，讓客戶心情愉悅，有人專業有條理，讓客戶一聽就懂，每個人都有我值得學習之處，每個夥伴都是我最重要的幫手，一個都不能少，我們會團結解決一切困難，所以我真心感謝服務二處的夥伴，也謝謝其他部門同事的大力協助，有大家才能成就東森，我們會越來越好！

東森購物客體中心2021年10月客服之星　服務二處林貴萍

《在長官/同儕眼中的貴萍》
專業的聲音，熱情親切的服務，把每一位客戶當成家人，給予客戶溫暖感動的服務。

她是林貴萍，生活上是個迷糊蛋，想不到的是在個人專業的領域上，具備良好的溝通及專業知識，對每位需要服務的客戶，堅持用心把服務做好，用待客如親的心，來服務每位客戶，讓客戶感受到溫暖及關懷，這就是她個人所擁有獨具的個人魅力。

▲▼比客戶期待的多做一些！東森購物客服之星林貴萍（圖／東購）

《貴萍的待客之道》
做的永遠比客戶期待多一些不是口號，是把客戶當成家人對待，感同身受的理解客戶的需求，能正確快速提供解決方案，讓客戶感受到家人的對待，待客如親的服務，才是真正的待客之道。

成功是留給準備好的人，遇到任何問題，會努力不懈的尋求答案，保持熱忱、積極、溫暖的心態，讓自己充滿正能量。

客戶就如同家人一樣，每次為客戶解決問題時，我會先安撫客戶的情緒，再用真誠的心與客戶說明，感同身受地站在客戶端的立場換位思考，去了解客戶真正的需求，與客戶說明過程中，融入東森產品的優勢，希望能在處理的過程中，客戶能獲得親切的服務及滿意的答案，讓客戶感受到東森滿滿的誠意，對我來說就是被客戶肯定，也能讓我從工作中得到更多的成就感，我會持續努力，秉持做的永遠比客戶期待多一些的態度，持續為客戶服務，讓每位客戶想要購物時，就想到東森。
 
▲▼比客戶期待的多做一些！東森購物客服之星林貴萍（圖／東購）

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