用同理心讓客戶感到舒服及溫暖　東森購物客服之星柯佳妤

文／柯佳妤



大家好，我是東森購物客體中心服務一處的柯佳妤，主要業務範疇為客訴處理、售後服務，訂購商品以及推薦優質的買加購商品，很榮幸獲得客服之星殊榮。感謝各位長官的厚愛，未來仍會秉持一貫服務精神，提供給客戶優質的服務與商品，繼續做好份內的事情。



天助自助者，願意多一點努力，就多一點成功！一直以來就是我的的行事態度及人生觀，在我的字典中沒有「認命跟消極」，抱持著負責任的生活態度，凡事先問自己盡了多少努力，因為成功的秘訣就是努力再努力，所有的第一名都是練出來的，並非不勞而獲，也不是老天爺的眷顧。







我相信只要自己踏實的一步一腳印，穩扎穩打不斷突破自己，而且每天一定都要比昨天的自己更好，放下舊思維與觀念，使出蠻荒之力，我相信用心努力，結果都是美好的，這就是我的態度。



我最大的不同是我知道自己很平凡，也不是最優秀的，人生也不會只有順風順水，只是你用什麼心境來看待挫折、失敗，我認為挫折不是來打擊我的，而是讓我有機會學習勇敢面對，看似我失去的，其實，都轉換為成長的養分，讓我變得勇敢，我永遠記得長輩曾教誨的一句話：「挫折是弱者的絆腳石，強者的墊腳石」，在工作上，我會全力以赴，也會自我要求，透過不斷學習及自我調整，不斷進化自己，就像滴水穿石，不是靠蠻力，而是靠持之以恆，只要堅持下去，就沒有不可能的事。尤其在服務經營上，我秉持用心經營，隨時隨地替顧客著想，唯有如此，我們才能創造出讓顧客超乎期待的感受，也傳遞我們的服務價值。





我很珍惜客戶的每一通來電，感謝他們願意選擇及信任東森購物，在服務上把每位顧客視為貴賓接待，提供100分的服務，除了讓客戶滿意外，「留客力」更為重要，我相信只要能快速解決客戶的問題，讓他們由衷感到開心，就有機會再回來消費，成為忠誠顧客。這也是我們個人價值的展現，同時期許能隨公司快速發展的步伐中不斷自我成長茁壯，盡一份棉薄之力。





東森購物 客體中心2021年12月客服之星 服務一處柯佳妤



《在長官/同儕眼中的佳妤》

佳妤，自我要求嚴謹，為人處事圓融與同儕相處融洽、樂於分享，協助團隊共同成長。



佳妤在工作崗位上的表現，除了認真負責的態度深植同儕與長官心中外，內心強大的抗壓性，良好的心理素質，更是值得線上同仁爭相學習效仿，另外對於主管交付擔任新人之輔導師，表現可圈可點，無私傳承、分享所學，給予新人最正確的工作觀念與態度，幫助新人快速適應工作環境、順利上手，也是線上組長的得力助手。







《佳妤的待客之道》

服務從"心"開始，願意多一點用心，少一點僵化，就能獲得更多的信任及成就感。



人都有被關懷被理解的渴望，而客服人員即被賦予了『人性化關懷』的傳遞使命，曾有客戶寧願線上等候15分鐘也要等到客服人員接聽，就是不願由機器服務，也因等候太久讓其情緒更為高漲，當下耐心的傾聽並適度回應更勝於解決問題，因為少了辯解，多了理解及同理心的回應，加諸適時親切的關懷，也將緊張的氣氛變的和緩，成功解除客戶的心防，讓後續能進行更有效率的溝通互動，並同時成功解決客戶的問題。

多用心，說話得體方暖心。每一句話的表達，都有更好的選擇，表達方式不同，帶來的效果也不一樣，因此，在說話之前，我深信要站在客戶的立場上想，妥善運用同理心，感同身受的理解客戶，才能讓人感到舒服及溫暖，方能達到感動服務的目標。



