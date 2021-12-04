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設身處地並超越客戶的想像！東森購物客服之星洪佳慧

文／洪佳慧

大家好，我是營銷一處洪佳慧。在公司主要負責承接客戶線上訂購、售後服務、優質精選商品推薦等工作，我喜歡分享商品的使用心得，將客戶當成家人般服務，讓客戶買得開心、用得安心，滿足客戶的需求也是我工作中最快樂的事。

我在今年2月成為東森人，年資尚未滿一年，因此非常榮幸能夠獲得此份殊榮，除了受寵若驚外，也特別想感謝學長姐的傾囊相授以及長官與公司的肯定及栽培，不僅從中受益良多也讓我備受鼓舞。今後，也將時時提醒自己保持初衷，並不斷精進商品知識與應對技巧，持續創造更多讓客戶信任又感動的優質服務。

▲東森購物客服之星洪佳慧（圖／東購）

我很喜歡網球選手盧彥勳的這段話，「我不去和別人比較，我要創造自己的歷史，繼續超越自己」，由於自己的個性是追求每件事情都要做到最好，總是會不自覺拿自己跟別人相比，常給自己帶來許多無形的壓力反而故步自封。每當我受到挫折、自我懷疑時，這句座右銘總是不斷鼓勵自己堅持下去，只要堅信著比昨天的自己更好，哪怕只有一小步也會滴水穿石，只有自己才能夠超越自己。

東森購物成立至今已即將邁入第22年，秉持著東森嚴選的核心價值以及對客戶的優質服務，不斷地創新與進步，除了主動為客戶把關商品品質外，也贏得客戶對我們的信賴，創造更貼心的購物環境，與客戶的關係就像朋友、家人般，讓客戶沒有距離，想購物就會想到最有溫度的【東森購物】。

▲東森購物客服之星洪佳慧（圖／東購）

設身處地外並超越客戶的想像！將客戶視為家人或朋友，給予溫暖的服務外，還能精準照顧到客戶需求並創造感動。服務沒有捷徑，唯有百分百的投入才能登峰造極，用不同方式服務不同客群，超越SOP的服務，才是最佳客服之星。


東森購物客體中心2021年09月客服之星　營銷一處洪佳慧

《在長官/同儕眼中的佳慧》
永遠想著怎麼戰勝昨天的自己，東森購物20年來史上最強之新人-她是麻辣天后洪佳慧

疫情受害戶靠著毅力+堅持+專業，翻轉自己的未來，佳慧-傳奇的客服之星。

佳慧，前職為旅行社國外行程業務，因疫情影響旅遊業所以選擇轉職，110年02/22到職至今，年資尚未滿一年，無論是績效或服務，佳慧都交出相當亮眼且前所未有的好成績，不畏疫情影響，在疫情衝擊下逆勢殺出血路，因為惜福、知足，所以感恩，在人生道路上不斷探索、學習新鮮事物，認真、積極完成每項任務，全力以赴的佳慧表示：「在危機中更加堅強，危機後更加茁壯」自信從容的態度，為自己帶來滿滿的正能量，更激勵著自己勇敢追求自我。

▲東森購物客服之星洪佳慧（圖／東購）

《佳慧的待客之道》
機器人無法取代的感動服務，才是服務精神的本質！

有溫度的服務才是王道，秉持東森精神開心、用心、貼心、耐心的服務理念

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感動服務的精神是要做到超越顧客期待」，我記得看過一本書《 感動服務的12堂課》有提到，感動服務的三個層次，依序是「服務品質->正面情緒->感動服務」，我相當認同更時時勉勵自己。常說：處理好「人」就能處理好「事」，所以我每每處理客戶問題的過程中都會提醒自己語氣緩和、不驕不躁、保持耐心。因為我深信優先將服務品質做好，贏得顧客信任後，與客戶間的互動就會更上一層。

▲東森購物客服之星洪佳慧（圖／東購）

秉持著把微笑融入聲音，把真誠帶給每一位如同家人的客戶，用不同方式服務不同客群，超越SOP的服務，站在客戶的立場，滿足客戶的需求，共同貫徹「東森嚴選」的精神，提供給客戶前所未有的購物體驗，加入東森這個大家庭不久，但我真心喜歡這份工作，挑戰自己超越極限，讓我發現原來自己可以超越自己，未來的路我持續秉持著這樣的精神，期待我可以服務更多的貴賓，讓客戶感受到全所未有的服務感受。

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