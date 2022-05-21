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以同理心提供超越客戶的需求！東森購物客服之星嚴方吟

文／嚴方吟

大家好！我是東森購物服務二處嚴方吟，主要擔任客戶、廠商、物流之間溝通橋梁與售後服務的工作。

能夠獲得此殊榮真的非常開心，非常感謝長官們栽培和指導，每天客戶對我的讚美都是對我的肯定，也感謝公司能提供我們這麼優質環境讓我們學習成長，往後日子裡，我也會不斷的充實自己，努力學習提供給客戶超乎預期的服務。

▲▼東森購物客體中心2021年12月客服之星　服務二處嚴方吟（圖／東購）

★真正的快樂來源於寬容和幫助★
記得曾經處理一個案子，客戶是一個年長的老伯伯，因為商品故障需維修，聯繫客戶過程中，當請客戶將商品郵寄至廠商端維修時，客戶情緒激動不願配合寄送，經過安撫並探詢才了解因為客戶需要照顧臥床的太太且不識字，故為客向公司及廠商爭取到個案請貨運前往收回維修，客戶得知消息在電話中不斷表示感謝，這些來自客戶的感謝，對我而言就是最大的鼓勵，帶給我的是滿滿的成就感

我認為依照客戶需求提供服務是基本，若能以同理心提供超越客戶的需求才是最棒的客戶服。

我覺得我跟其他夥伴沒有不同的地方，相對的，我們一直都是生命共同體，每一個夥伴都是我最重要的幫手，所謂團結力量大，當遇到困難度比較高的案件時，服務二處的每一個夥伴，主管，我們大家都會一起想辦法，然後討論出最好的處理方式，希望能達到客戶、公司、廠商三贏的結果，這也是我覺得服務二處最棒的地方，因為大家都是一家人，是最溫暖靠譜的地方喔~

▲▼東森購物客體中心2021年12月客服之星　服務二處嚴方吟（圖／東購）

東森購物客體中心2021年12月客服之星　服務二處嚴方吟

《在長官/同儕眼中的方吟》
溫暖的服務，誠懇熱情的心態，面對客戶問題，耐心傾聽，快速正確處理客戶問題，每每讓客戶都能讓客戶感受貴賓級的服務享受。

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她是嚴方吟，在公司的資歷還算年輕，但對於客戶處理方向重點敏銳且精準，不怕犯錯重點是改過精進，無論客戶是甚麼問題，堅持將客戶問題能快速圓滿解決，讓客戶感受優質服務的同時，也能達成自我成長，更能讓自己也因為幫助了客戶而得到更大的滿足。

助人自助，熱情善良的方吟，這就方吟最讓人欣賞之處。

▲▼東森購物客體中心2021年12月客服之星　服務二處嚴方吟（圖／東購）

《方吟的待客之道》
真正的快樂來源於寬容和幫助，感同身受客戶的困難，真心誠意了解客戶問題，客戶得到滿意完善的處理，自己也能得到成就感，這個快樂是加成的。

依照客戶需求提供服務是基本，若能以同理心提供超越客戶的需求才是最棒的客戶服務。

每一個夥伴都是我最重要的幫手，所謂團結力量大，當遇到困難度比較高的案件時，每一個夥伴，主管，我們大家都會一起想辦法，然後討論出最好的處理方式，希望能達到客戶、公司、廠商三贏的結果，因為大家都是一家人，是最溫暖靠譜的地方；我喜歡把每位客戶都當成我的家人，每通電話能讓客戶獲得滿意的答案、開心的結束電話，對我來說就是一種滿足，也能讓我從工作中得到更多的成就感，我會持續努力，讓每位客戶的購物體驗及售後服務都是開心而且是幸福的。

▲▼東森購物客體中心2021年12月客服之星　服務二處嚴方吟（圖／東購）

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