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每一通電話都要展現熱情讓負面情緒歸零！東森購物客服之星林育伶

文／林育伶

大家好，我是營銷一處二級專員林育伶，在東森任職三年多，主要工作內容是線上商品訂購、售後服務，並將東森嚴選的好商品，分享、推薦給會員朋友。感謝神的恩典讓我來到東森購物，我是何等感恩蒙福身邊有這麼多的貴人，幫助我從不會到會，給我機會和大家分享。

▲▼東森購物客體中心2021年08月客服之星，營銷一處林育伶（圖／東森購物）
▲東森購物客體中心2021年08月客服之星，營銷一處林育伶（圖／東森購物）

特別感謝幸珍經理，在第一時間給我肯定與嘉勉，要我持續下去。感謝各級主管，在我遇到瓶頸時給我鼓勵、肯定相信我是最好的，並以愛的教育包容我的提問。也感激同事們無私的分享跟互相鼓勵。
我覺得我是一個有福的人，來到一個充滿愛得大家庭。"

與喜樂的人要同樂；與哀哭的人要同哭。記得有一堂教育訓練課程是談「如何成為有溫度的客服」，除了同理心外，我覺得更重要的是語調，我們跟一般實體店鋪不一樣，可以面對面溝通 ，我真的覺得我的工作很厲害，要有很好的聽力判斷客戶的情緒，許多時候客戶來購物多數是為家人的健康、需求，希望能從客服人員的回答得到想要的答案，讓他們安心，特別是在語調上的抑揚頓挫。陪他們一起開心、一起憂傷，感同身受真的很重要，購物不只是滿足需求，也有關心。把客戶當家人就沒有不能處理的問題了。

▲▼東森購物客體中心2021年08月客服之星，營銷一處林育伶（圖／東森購物）

一種米養百樣人，提供客製化服務，根據不同屬性，順應客戶的需求，把自己當金鐘獎最佳女主角，面對冷漠的客戶多一點讚美、開心的客戶就讓他更開心、猶豫不決的客戶幫她決定、精打細算的客戶提供最大利潤讓他有撿到便宜的覺覺、衝動購物的會員滿足所有需求一次到位、停滯會員感謝他還記得東森希望下次進線時能夠繼續的服務、首購會員請他安心。從頭到結束每一通電話都要展現熱情讓負面情緒都歸零。

我覺得東森不只是提供購物平台更是秉持 三心二意 ( 用心、真心、放心、誠意、滿意 ) 用心挑選最好的商品層層把關、賓至如歸服務每一位會員就像家人一樣真心，售前諮詢、售後服務讓人放心。真心誠意提供價美物廉商品，專業的服務，讓人滿意，會員回購率高。加上主管們的傾囊相授、 同事們無私的傳授武功祕笈、常態性的舉辦激勵活動、提供完善的員工訓練，不只是專業更是幫助大家卓越，優渥的員工福利，讓許多人都想來東森幸福企業這個大家庭。

 ▲▼東森購物客體中心2021年08月客服之星，營銷一處林育伶（圖／東森購物）

東森購物客體中心2021年08月客服之星，營銷一處林育伶

《在長官/同儕眼中的育伶》
熱情親切的服務，永遠把客戶放在第一位，給予客戶如同家人般的感受。

她是林育伶，個性熱心開朗，具備良好的溝通及專業知識，做事細心負責，更是組長們的得力助手，身為專業客服人員，堅持用心把服務做好做滿，期以滿足每位進線的客戶，不論扮演任何角色，都能竭盡自己所能，溫暖大家的心，這就是她個人所擁有獨具的個人魅力。

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《育伶的待客之道》
服務不是口號，而是要做出來，讓客戶具體感受到，面對客戶的聲音，也要能精準掌握客戶訴求，正確快速協助每位客戶的問題，讓客戶感受到熱忱的服務，才是真正的待客之道。

服務沒有捷徑，只有熱忱的服務，把每位客戶當成家人般的對待，才能讓每位客戶滿意笑著的結束電話。

▲▼東森購物客體中心2021年08月客服之星，營銷一處林育伶（圖／東森購物）

客戶進線時，我會以開心歡樂的聲音，讓客戶感受到我的服務熱忱，再盡自己所能地解決客戶問題，希望客戶能獲得親切的服務後結束電話。我喜歡把每位客戶都當成我的家人，不管是在訂購商品或是售後服務方面，每通電話能讓客戶獲得滿意的答案、開心的結束電話，對我來說就是一種滿足，也能讓我從工作中得到更多的成就感。

我會持續努力，讓每位客戶的購物體驗及售後服務都是開心、而且是幸福的。

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