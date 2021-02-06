扮演最佳傾聽者溫暖陪伴　東森購物客服之星陳沛妡

文／陳沛妡



我是東森購物客戶體驗中心服務一處陳沛妡，主要負責訂購、售後服務，客訴處理。非常榮幸能獲得此份殊榮，除了受寵若驚外，也特別想感謝學長姐的傾囊相授，真的受益良多，以及長官與公司的肯定及栽培，讓我備受鼓舞。未來也會告訴自己保持初衷，持續用心努力提供更優質的服務，創造非凡價值。





「每個人都有自己的時區，在命運為你安排的屬於自己的時區裡，一切都準時。」在這步調繁忙的社會，因為急於證明自己，再加上個性追求完美，常給自己許多無形的壓力，庸人自擾，反而容易故步自封。這段詩，常在我遇到挫折、懷疑自我時想起，不斷鼓勵我，相信自己可以做到，堅持下去，看見今天的自己比昨天更好，給了我很大的信心與鼓舞，相信只要有恆心、夠努力，生命中的一切都會是最好的安排。

目前年資８個月，身為新進同仁，除了希望能提升作業效率，快速解決客戶需求、精進商品知識與行銷技巧等達到精準服務之外，同時亦能保持初衷，維持優質服務，將每通進線都視客戶為家人，溫暖陪伴及用心經營，期許能帶給客戶更不一樣的心感動服務。





印象最讓我深刻的是，剛下線第一個月時，接到一位高齡奶奶的電話，照平常完成訂購流程準備帶上結尾語時，奶奶突然一句「不要這麼快掛電話好不好，我還想再多聽你叫我幾聲奶奶」，雖然奶奶語帶笑意，卻聽見背後滿滿的辛酸，頓時掛念起已當天使的外婆，心裡頭揪了一下，非常心疼也立即安慰奶奶不要擔心，在東森您就像我們的家人一樣，只要奶奶需要我們陪伴，隨時都可以進線同仁都會竭誠為您服務。最後多陪奶奶聊了幾句，奶奶也唸叨著下次還要找我服務，這才心滿意足地結束通話。



在東森服務短短半年時間，就已接獲不少客戶對東森天堂級服務的認同與讚美，我們不僅提供售後服務、訂購，一直以來也都扮演最佳傾聽者，用最有溫度的服務深植所有會員的心。







東森購物客體中心2020年11月客服之星，服務一處陳沛妡



《在長官/同儕眼中的沛妡》

沛妡，永遠要求今天比昨天更好的精神！



沛妡是社會新鮮人，有年輕人對工作那份衝勁、抱負、理想，相信『多做多學，才能累積自我實力』！

[廣告]請繼續往下閱讀...

她是陳沛妡，是職場上青年軍，對工作充滿熱情、主動積極，常常可以看到沛妡在下班時，主動留下來精進本職學能，因為她認為「服務客戶」是一門學問，學無止盡。希望透過不斷的「學習」以提升作業效率，快速解決客戶需求。觀察學長姐在服務上的細微表現，藉以提升自我的服務品質，複製或創造更多意想不到的感動服務。







《沛妡的待客之道》

最佳傾聽者，用最有溫度的服務深植所有會員的心。



台灣目前邁向高齡社會，東森購物電視會員多數都為年長者，他們打電話購買的不只是商品，還有東森客服人員帶給他們的暖心服務，他們都像我的長輩，因為從小被爺爺奶奶帶大，對老人家有一份深厚的情感，也很了解他們需要被關注的需求，所以有時一句溫暖的問候，會讓他們開心一整天，我想做好感動服務，不需要太多理由，真誠的待客之道就足夠了。

『你的100通是別人的第一通』這句話影響我很深，也讓我學會如何做情緒上調節，第一次從事客服行業的我，每天接了上百通電話，有時會被客戶情緒影響，但對每一位客戶來說，我是他的第一通電話，此時，我應該沒有任何理由，將負面情緒影響到工作上，所以在我接起每一通電話時，要表現最好的那一面，熱情迎接的每一位客戶，把服務做到完善，成為東森購物最佳的門面。