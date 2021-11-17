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為客戶打造安心購物的家！東森購物客服之星趙秀萍

文／趙秀萍

大家好，我是東森購物-營銷一處的同仁趙秀萍，在東森購物已服務15年，主要負責承接客戶線上訂購、售後服務、優質精選商品推薦等工作。15年來每日都竭盡所能滿足客戶服務需求，無論訂購及售後服務處理，維持每位客戶對東森購物的信賴是我最大的目標。

▲▼東森購物客體中心2021年3月客服之星，營銷一處趙秀萍（圖／東森購物）

很榮幸能獲得此項殊榮，感謝每位長官對我的悉心栽培，不厭其煩的支持與指導我，我才有今天的成就，今後我仍持續盡職盡責，為自己創造出更多價值，希望未來的20年、30年…都能持續為這個大家庭貢獻心力，並提供東森的貴賓更全方位的服務。

「態度決定高度」這句影響我很深，每天承接到客戶抱怨進線時，我都時時提醒自己注意自己的態度，因為它會影響客戶的滿意度，因為我深知態度比能力重要，任何事情只要秉持著積極、熱忱的態度，任何困難的事情都會迎刃而解。

▲▼東森購物客體中心2021年3月客服之星，營銷一處趙秀萍（圖／東森購物）

總裁經營理念是讓「東森」兩個字成為一項保證，為廣大消費者，打造共利、共享、共好的購物環境，「東森嚴選」是東森購物的核心價值，秉持著這樣的信念，除了商品品質層層管控，用心把關外，對每位客戶真誠的對待，當成自己的家人，讓客戶有回到家的感覺。未來我也將謹「東森嚴選」精神，並秉持著以客為尊的服務宗旨，繼續提供高品質商品及超乎預期的服務，為客戶打造安心購物的家。

運用高度的同理心經營客戶，真心為客戶著想，提供客戶預期以外的服務，站在客戶的角度思考及對話，帶給客戶倍受尊重與極致的消費體驗，東森始終秉持有溫度的服務是我們的初衷，並努力更精準的照顧到每位客戶的需求，給客戶留下美好的購物印象，這就是最棒的客戶服務。

▲▼東森購物客體中心2021年3月客服之星，營銷一處趙秀萍（圖／東森購物）

東森購物客體中心2021年3月客服之星，營銷一處趙秀萍

《在長官/同儕眼中的秀萍》
擁有甜心笑容，優雅與氣質兼具，專業不失親切-她是漂亮寶貝~趙秀萍，具備嚴謹的工作要求，提供熱情的服務態度，秀萍15年的客服生涯做自己人生的最佳女主角。

秀萍，「東森漂亮寶貝」之稱，任職客服角色15年來，始終具備親切的服務態度、熟練的專業知識、積極的學習態度，擁有高度的自我標準、總是將超越客戶期望設為努力目標，總是堅持不懈的克服每個複雜的客戶問題，更是公司新人學習的模範生。

《秀萍的待客之道》
用心對待呵護，客戶交心如家人，提供給每位客戶五星級的服務體驗。堅信服務從心開始，秉持東森精神對客戶無微不至的關心，就像對家人一樣的關懷。

▲▼東森購物客體中心2021年3月客服之星，營銷一處趙秀萍（圖／東森購物）

承接每通電話時恭敬有禮，時時提醒自己顧客至上，客人永遠是對的，讓自己的服務總是獲得客戶稱讚，每通電話我都會把客戶當成自己家人，對客戶無微不至的關心，哪怕只是簡單的一句問候「最近天氣多變化，出門在外要注意保暖哦」，一句看似簡單的話，卻能融化人心，這就是我與客人建立情感上的橋樑。

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成功沒有捷徑，只有不斷的努力再努力。我持續秉持著這樣的服務目標，未來將繼續堅持「東森嚴選」精神，以客為尊，提供高品質的商品與服務，為顧客創造全新價值。
 

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