以百倍用心贏得客戶十分滿意　東森購物客服之星劉素利

文／劉素利



大家好，我是營銷一處劉素利，在東森購物服務有10年了，主要承接的業務是線上商品訂購及售後服務，並將東森嚴選的好商品推薦、分享客戶。



獲得這項榮耀，我感到意外驚喜，謝謝客戶的肯定支持，更感謝任職以來長官和組長們對我的指導和包容。將繼續秉持以客為尊六星的服務，持續提供更優質的服務滿足客戶需求。





我生長在非常傳統的家庭,從小父母親就教育我做好自己的本分，少說話多做事。無時無刻保持微笑，給別人的第一印象就會是善意。出社會後我秉持著這樣的信念，當承接每通電話時，都以愉悅快樂的心情，微笑的回應每位客戶，每當客戶在電話那頭也因為我的服務開心的笑了，這就是我工作的價值。

這次能夠在眾多優秀同仁的評選當中，獲得這項殊榮，主要原因是我對於每位客戶都視同家人或朋友般的相處方式，把握每次可以為客戶服務的機會，每通電話都發自內心問候、關心客戶。我習慣在電話中適時稱讚客戶，「阿姨妳眼光真好！」、「姐,您真貼心」、「伯伯呀~您真幽默」，希望讓每個客戶在歡樂的氣氛中買的開心、用的安心，再配上我魔性的笑聲，總是會讓客戶記得我這個愛笑的小姐，每通服務當「心」到位了，讓客戶感受到前所未有的服務感受，我想這是我勝出的關鍵。





東森購物一直以來，以誠心推薦、用心把關、細心聆聽、關心需要、貼心照顧、耐心服務，六心級服務宗旨，提供給東森會員「購好、購幸福」的全方位購物平台，一路走來不斷前進成長，未來也將永遠堅持品質、堅持誠信、堅持服務的東森嚴選精神，回饋予更多廣大會員，秉持東森嚴選精神，為顧客提供最高品質的產品及最有溫度的服務。







東森購物客體中心2021年07月客服之星，營銷一處-劉素利



《在長官/同儕眼中的素利》

努力進取，樸實乖巧，待客如親，她是熱心媽媽-劉素利

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永遠秉持著微笑、熱情、細心的服務，「素利」-讓客戶感動從「心」開始。

素利-兩個孩子的媽媽，個性熱心助人，親切有禮，始終以同理心面對客戶，堅持用心把服務做好，滿足每位客戶的需求；不論扮演任何角色，備感窩心的感動服務，都能溫暖大家的心。讓客戶感受到安心、信任，讓服務嚴選不只是口號，而是真正刻劃在每位客戶的心中。







《素利的待客之道》

服務沒有標準，唯有用心經營，對待客戶就像親人一樣。

服務每個客人時，打從心裡認同，就像為家人、朋友服務一樣，遇到客訴時，我會仔細聆聽並關懷客戶，將心比心面對問題。

設身處地、為客著想，處理事情就會簡單很多，微笑服務、耐心傾聽、細心解惑、積極處理，是我堅持的工作態度，以百倍用心贏得客戶十分滿意，不斷為我自己的客服生涯刻劃出最美的記憶。