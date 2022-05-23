▲串連全台11家有線電視貼近在地觀點，「中嘉新聞網」上架。

▲中嘉寬頻聯製處資深協理徐雪玲表示，有線電視台深耕地方，貼近在地觀點。（圖／北健提供）



記者楊淑媛／桃園報導

有線電視台深耕地方，採訪角度相較全國性新聞頻道，更貼近在地觀點。因此，中嘉集團整合旗下11家有線電視系統，包括吉隆、長德、麗冠、萬象、新視波、家和、北健、雙子星、三冠王、港都、慶聯等，串連基隆到高雄，從台灣頭到台灣尾的所有自製新聞，設立「中嘉新聞網」並正式上架。

中嘉寬頻聯製處資深協理徐雪玲23日表示，「中嘉新聞網」包括電視影音、網路平台、Youtube頻道等，提供有別於全國性新聞，全省最在地觀點的地方新聞，讓民眾可以透過網路平台看到全台最多、最大的地方新聞網，同時也規畫露出旗下有線電視的優良自製節目。

例如：北健(桃園) 企畫的「遇見桃樂絲」節目，則是介紹默默守護桃園的無名守護者，由受訪者現身說法、分享生命精彩故事，未來更將持續增加各種不同的地方自製節目，提供更豐富的節目內容。「中嘉新聞網」在首頁規劃上，設計各項便利的分類標籤，方便找到相關的新聞，特別的是其中還設置了「媒體識讀」專區。

徐雪玲說，中嘉集團有鑑於社群媒體興起後，造成的各種假訊息四處流竄的亂象，不但在各地深入社區舉辦媒體識讀公益活動，更製作系列新聞報導，教民眾如何分辨正確的資訊。同時網站也提供了各地區即時的活動訊息，查找地方資訊更便利，期中嘉新聞網的設立，提供更全面性，更優質的服務，並且盡一份地方媒體的社會責任，讓好聲音、好故事能成為一個善的循環，結合所有在地的影像被所有人看見。