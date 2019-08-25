「一家一菜」百戶里民分享家常美食　愛鄰久久活力桃園

▲北健有線電視現場舉辦「2019愛鄰久久活力桃園」活動。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

吃飯一群人，飯香和菜香加倍香！桃園市八德區興仁里長簡玉芳為了串連起里民們的情誼，連續5年舉辦「一家一菜」的活動，24日晚間號召附近里民每戶帶一道拿手菜來到連城社區分享。其中，北健有線電視也透過「2019愛鄰久久活力桃園」活動，端出綠豆湯以及味增湯等為活動加菜及點心，吸引百戶里民參與，相當熱鬧。

簡玉芳里長表示，「一家一菜」活動今年已經邁入第6年，最初是一位剛搬來的新住戶提出的建議，里長也希望在科技冷漠的大環境中，重現傳統鄉親間溫暖又熱情的人情味，從第一年試辦以來，規模一年比一年大，甚至還吸引到別里的民眾前來參加。

▲▼八德區興仁里百戶里民「一家一菜」，分享家常美食。（圖／北健提供）



其中，吳秋敏小姐就是特別跨里來加入，她非常喜歡這樣團聚的活動，雖然是第一次來參加，她也帶來了自己的拿手小菜跟大家一起分享。另外，還有不少人是連續5年不缺席，李月鳳小姐就是其中之一，她這次準備了一大鍋油飯跟鹹豬肉，她覺得活動很棒、非常有人情味，而且能認識很多朋友；另外一位徐福富先生表示，里長相當替里民著想，辦活動也非常認真，他只要有時間參加都會來，就連老婆都投入志工行列，在會場內忙進忙出，每個人的臉上都帶著開心的笑容。