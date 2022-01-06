▲回饋中低收入戶再加碼，中嘉寬頻北健免費贈SBL聯賽桃園場門票。（圖／北健提供）



記者楊淑媛／桃園報導

第19屆SBL超級籃球聯賽，新的球季開打，賽事精彩可期！中嘉寬頻北健有線電視秉持回饋社會、扶助弱勢家庭理念，繼去(2021)年提供低收入戶及中低收入戶收視優惠措施，今年再持續辦理，同時更加碼贈送目前正打得火熱的第19屆SBL超級籃球聯賽桃園場次門票。

中嘉寬頻北健有線電視6日指出，第19屆SBL超級籃球聯賽，去年耶誕節在板橋體育館點燃戰火，第一場賽事由高雄九太對上台灣銀行，不只戰況激烈，許多藝人也到場加油吶喊，本周賽事將移師桃園巨蛋體育館開打，中嘉寬頻與高雄九太科技籃球隊合作，聯合送出免費球賽門票，提供收視戶在一月底前免費進場觀看高雄九太科技籃球隊球賽，目前已九太球隊已累積三場勝利，邀請球迷進場繼續為他們加油打氣。



總經理徐雪玲表示，秉持扶助弱勢家庭理念，中嘉寬頻北健有線電視特別提供桃園市低收以及中低收入戶有線電視裝機費及收視費優惠，讓經濟弱勢家庭也能輕鬆擁有休閒娛樂，而今年還加碼，即日起至1月23日為止，回饋中低收入戶，只要到門市申辦中低收入戶收視優惠，再送第19屆SBL超級籃球聯賽桃園場次門票。



由於門票數量有限，想前進球場為自己支持的隊伍加油吶喊，可要把握索票機會，親自到中嘉寬頻北健有線電視公司門市櫃台索取即可。