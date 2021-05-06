大聲向媽媽說愛「很幸福」！　媒體識讀向下扎根

▲大聲向媽媽說愛「很幸福」！（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

把對媽媽的愛，大聲說出來「很幸福」！母親節即將來臨，Home+中嘉北健有線電視於桃園幸福國小，邀請小朋友們將對媽媽的愛大聲說出來，不僅鼓勵小朋友對著鏡頭表達愛意、體驗影片錄製，落實媒體近用權，同時也規劃了兩節課的講座，分享媒體識讀觀念與辨別真假訊息的技巧。

▲分享媒體識讀觀念與辨別真假訊息的技巧。（圖／北健提供）

小朋友們對著鏡頭雖然有些害羞，但還是努力把對媽媽的感謝訴說出來，參與錄製的同學都說很好玩、希望未來還有上電視的機會，雖然媒體識讀課程只有短短兩節課，但幸福國小三年級的學生李雪蓁聽講時還有認真做筆記，她說媒體識讀課程很有趣、也學到不能相信假消息跟新聞。

幸福國小老師游硯如表示，相信同學們透過課程可以了解資訊不能只看片面，還要多方查證以免受騙。北健6日表示，身為在地媒體、CH3公用頻道更是桃園人的電視台，這次特別在母親節前夕讓小朋友們對著鏡頭把愛說出來，不僅是配合時事讓孩子們體驗上電視與錄影，也是落實「媒體近用」讓民眾平等發聲、表達自我。

另外，因應網路時代趨勢，大數據中也參雜許多假新聞與錯誤資訊的傳播擴散，為了落實媒體識讀觀念從小扎根，北健也邀請專業講師跟學童介紹分辨真假訊息的重要性，同時也將訊息查證的技巧分享給大家，希望藉此提升學童分辨真假的能力。

▶全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露 旅行超實用