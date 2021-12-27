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鼓勵親子假期暫放手中3C產品　蘆竹區星光電影院民眾參與熱絡

▲蘆竹區星光電影院民眾參與熱絡。（圖／北健提供）

▲蘆竹區公所主秘蔡世志戴上聖誕帽，拿著整箱的餅乾發送給現場的民眾。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區公所27日表示，為鼓勵親子間在假日能暫時放下手中3C產品，該所利用日前的耶誕假期，在區內大竹、山腳國中活動中心，舉辦2場星光電影院活動，雖然遇到大陸冷氣團來襲，仍吸引300多名民眾來看電影；而市議員郭麗華、張桂綿、蘆竹區公所主秘蔡世志等人士，也戴上聖誕帽，拿著整箱的餅乾發送現場的民眾，嗨熱氣氛。

▲蘆竹區星光電影院民眾參與熱絡。（圖／北健提供）

蘆竹區公所指出，兩場皆屬全家大小適合觀賞的電影，大竹國中播放的是冒險題材的「古魯家族：新石代」，山腳國中播放的是守護大自然以及環保意識的「森林特攻隊：大腳ㄚ家族」，兩部都是寓意深遠的動畫電影。

▲蘆竹區星光電影院民眾參與熱絡。（圖／北健提供）

由於25、26日耶誕假期，大陸冷氣團南下，主辦單位也貼心準備暖暖包以及多種精美禮品讓民眾帶回家，有聖誕襪、運動背包，還有卡通暖暖蛋、造型相機等做為有獎徵答的禮品，為參與活動的民眾留下珍貴的親子回憶。

▲蘆竹區星光電影院民眾參與熱絡。（圖／北健提供）

現場除了有許多互動闖關遊戲，中嘉寬頻-北健有線電視也熱情響應，還將攝影棚搬到現場，讓民眾近距離當起主播，體驗媒體近用的意義。另外，市議員郭麗華、張桂綿，市議員褚春來秘書錢龍、市議員劉勝全秘書廖昶安，還有蘆竹區公所主秘蔡世志以及人文課長郭政傑也戴上聖誕帽，拿著整箱的餅乾發送給現場的民眾。

▲蘆竹區星光電影院民眾參與熱絡。（圖／北健提供）

蘆竹區公所表示，舉辦星光電影院活動，是希望假日期間，親子間都能暫時放下手中3C產品，一起看電影，不只能增進家庭關係，也能與鄰里社區做良善的互動。

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