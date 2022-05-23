基隆+1478！6歲↓幼童增81人確診　2957人居隔183人收治專責病床

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心23日公布國內本土病例新增6萬6247例，其中基隆新增1478例。市長林右昌表示，在這1478例中，其中女性802人、男性則是669人；若以年齡別區分35-44歲最多，有257人占比17.47%，25-34歲次之，有243人占比16.52%，至於75歲以上的長者有62人、65-74歲有124人、6歲以下有81人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計2957人，全市社區篩檢站持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢838人，今天早上共計篩檢548人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬4382人次。統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症56名、中症27名、輕症40名；部立基隆醫院，重症4名、中症42名、輕症2名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院，輕症3名。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治183人、空床52床，空床率22.1%；含12床成人與小兒混合專責病床，以收治兒童確診者優先，如有空床，會彈性收治成人確診者；另設兒童ICU 1床，以收治兒童重症確診者，無兒童重症確診者時，會彈性收治其他兒童重症。

林右昌說，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估6萬5091人，利用快速通道有1萬8259人，有2萬7820人完成健康條件審核，符合資格已派案2萬1701人，另有6119人條件不符合。

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