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高雄+7266竟超越北市！　陳其邁揭數據打臉：北部快篩陽還沒PCR

▲高雄市長陳其邁說明疫情最新狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁說明疫情最新狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市23日新增7266例本土個案，相較於疫情嚴峻的北市7185例，確診數首度超越北市。市長陳其邁以圖表說明，研判與北部採檢量能有關，甚至有些快篩陽患者還沒接受PCR，像是台中、台南和高雄PCR量能夠，近五日曲線都是處於平緩，但整體趨勢還會往上走。

今日高雄疫情狀況，居隔期間陰轉陽1496例，外縣市旅遊史110例，密切接觸者5507例(同住親友2078例、餐飲娛樂878例、職場環境1980例、高風險區域571例)，新案疫調中有153例。

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▲▼ 。（圖／高雄市政府）

▲高雄市確診數首度突破北市，陳其邁認為與檢驗量能有關，甚至有快篩陽還沒PCR。（圖／高雄市政府）

市長陳其邁表示，高雄近五日確診曲線處於相對平緩，差不多都是7000例，北部地區昨天忽然往下，判斷平均他們的PCR預約採檢時間大概都是在兩、三天前，確診數是即時反應在PCR的採檢數，所以大概是周末採檢數有降低，造成曲線看起來是往下走，其實這和採檢量能有關。

陳其邁認為，可能在北部有些快篩陽病人還沒接受PCR，台中、高雄、台南因為採減量能和確診人數相對少，所以PCR量能夠。以高雄為例，23個採檢站幾乎在很短時間就可以採檢到，民眾不用預約，拿快篩檢驗卡匣，去到採檢站就可以馬上篩。得來速大約半小時內就可以處理，摩托車因為速度快，所以幾乎沒排隊。

陳其邁表示，高雄在18日是6700多例，19日6500多例，20日7000多例，平均大概維持在7000，預估本周疫情升溫，雖然社區民眾自發減少人流活動，增加社區社交距離，所以在上升速度稍微緩，但是趨勢還是會往上走。R值目前來看，5天前大概維持1.4，這幾天稍降維持1.1-1.2左右，市府還是密切觀察。

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