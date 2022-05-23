桃園3教育機構人員發2劑快篩　5／8後13萬筆居隔單可線上下載

▲0523桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者林冠吟／桃園報導

桃園23日新增8636力本土確診病例，確診數字有比前幾日稍稍下降，對此桃園市長鄭文燦也在下午記者會上宣布，將針對補習班、課照班與托嬰中心的工作人員，每人發放2劑快篩，將在25日由北科附工和東安國中統一發放；另托嬰中心部分則由社會局系統發送。此外，鄭文燦也宣布，為節省民眾申請居隔單作業時間，5月8日後的居隔單目前約有13萬筆資料，市府均已建置完成，民眾可以透過桃園市民卡Line官方帳號，自主下載。

鄭文燦表示，針對桃園市內疫情狀況，桃園市目前也將近30萬名師生，並有2萬人左右採取7+7確診居隔，或是停課3日的方案，教育局目前已發放33萬劑快篩，並單獨自購33萬劑，其中10萬計為口水快篩，目前均已到貨也已發給幼兒園近1.5萬劑，希望能提供給幼兒園更友善的採檢服務。

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而鄭文燦也宣布，針對市內補習班課照班和托嬰中心一共9141名工作人員，教育局將每人發放2劑快篩，並在25日由北科附工和東安國中來做發行單位，其中托嬰中心大概2000多名工作人員，則由社會局系統提供。

除教育機構外，目前市府也針對市內31萬餘名65歲以上長者每人發放2劑快篩試劑，預計將發出63萬劑快篩，而該部分則改由區里系統來發行，希望能在5月底置6月初約2個星期左右時間完成發送；同時針對市內約1.6萬個低收入戶與中低收入家庭，將對每個家庭發放4劑快篩，希望能藉此提高防疫安全。

此外，針對居隔通知書大塞車等情況，鄭文燦也在23日公布最新政策，目前5月8日被匡列居隔的13萬筆資料，市府已建置完畢，民眾可以直接上市民卡官方Line帳號申請下載，免去民眾跑衛生局或衛生所的麻煩，至於5月8日前的居格資料，衛生局和資科局等單位也正在做個人資料檢核，以減少作業申請時間，希望用線上下載的方式減少民眾來回奔波的時間。