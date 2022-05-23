55％確診死亡個案「5天內不治」　蘇益仁：防疫和醫療體系出問題

▲今年4月至今，本波疫情55％確診死亡病例在5天以內過世。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

本土疫情進入高原期，本波疫情染疫死亡累計達543人，其中55％在確診5天內死亡，另外9％為死後確診。對此，前疾管局局長蘇益仁指出，確診與死亡時間過於相近，代表防疫和醫療體系都出現問題。

台灣本土確診人數在本月19日衝上9.3萬例高峰後，連續3天緩降，確診數仍多但未創新高，顯示進入高原期。今年4月至本月22日，累計543例染疫死亡個案，其中確診當天死亡占18％、確診隔天死亡14％，確診後3至5天內死亡則有23％，代表確診以後5天內死亡的個案總數占比為55％，另外9％為死後確診，只有36％在確診5天以後死亡。

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《中國時報》引述蘇益仁指出，醫療量能足夠的情況下，確診到死亡通常為2到3周時間，但過半比例確診與死亡時間相近，反映出防疫和醫療體系都出問題。

蘇益仁表示最可能的原因是患者確診後太慢接受治療，從判定確診到獲得藥物時間拖太長，而等愈久，演變重症比率就愈高，因此他認為應在篩檢站快篩陽立刻給藥。

中華民國防疫學會理事長王任賢也指出，以Omicron特性而言，確診2至7天內死亡多反映出診斷有延誤，未能及早投藥。