確診兒童多久才能打疫苗　毒理專家曝最佳時間：避免二度感染

▲招名威解釋兒童要施打疫苗的3種原因。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者柯振中／綜合報導

兒童BNT疫苗25日後將陸續開打，但也有人好奇，兒童感染後多為輕症、無症狀，為何需要施打疫苗。對此，毒理學專家招名威表示，原因有3種，目前病毒已進入校園，也有許多兒童感染，加上孩童自主活動不容易受控，可能傳染給家人、同學，因此疫苗有迫切性。招名威也揭露確診兒童接種疫苗的最佳時間點，能夠避免二次感染。

招名威在臉書上表示，之所以要讓兒童施打疫苗，原因有3種，分別如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、12歲以下的兒童接觸病毒的機率與其他年齡層相同，尤其現在病毒已進入校園，不只有校內成年人染疫，也有許多兒童感染，但孩童自主活動時不容易受控，可能傳染給同學、家人，因此疫苗還是有迫切性。

二、以國外的數據來看，兒童施打疫苗後產生的副作用還在可以接受範圍，無論是BNT、莫德納疫苗，5到11歲族群施打安全性都還算足夠。

三、有愈來愈多國家發現，染疫兒童出現侵犯身體多系統的發炎性疾病，統稱為兒童多系統發炎症候群，發生機率為萬分之3，萬分之3的發病兒童當中，又有3到6成會住進加護病房，其中又會有2％死亡，雖然一層一層算下去，機率相當低，但施打疫苗以後，機率又會更低，因此許多國家開始為5到11歲兒童施打新冠疫苗。

▲招名威表示，一般兒童接種疫苗大部分是輕度到中度副作用。（資料照／記者呂佳賢攝）



招名威指出，若孩童本身有氣喘、肥胖、糖尿病、先天心臟、免疫、神經系統疾病等高風險因子，確診後重症機率也較高，或是需要出入人多、群聚的場所，以及無法保持社交距離、衛生習慣的孩童，施打疫苗後可明顯降低重症死亡的風險。

招名威說，一般孩童大部分是輕度到中度副作用，例如接種部位疼痛、疲倦、頭痛、覺得冷、肌肉疼痛、噁心、嘔吐及發燒等，接種1、2天後會自行消失。

而較為嚴重的副作用，例如心肌炎、心包膜炎、嚴重過敏反應等，根據國外數據來看，目前還沒有兒童接種後有心肌炎心包膜炎的個案，就算發生極罕見的反應，症狀也相對輕微，會隨著時間緩解。

招名威也提醒，就算兒童曾經染疫過，還是要接種疫苗，因為病毒感染產生的自然免疫抗體，可控性與接種疫苗產生的抗體不同，建議確診後至少間隔3個月再接種疫苗，更能避免二次感染。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完