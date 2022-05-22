宜蘭女「直腸潰爛」急需開刀！隔天PCR陽性被趕回家：不急先隔離

▲宜蘭女因為直腸潰爛，被醫師診斷「要趕快住院開刀治療」。（資料照／記者游芳男攝）

記者柯振中／綜合報導

宜蘭一名女子持續性腹痛，18日被診斷為大腸直腸潰爛，當時醫師建議「趕快開刀」，沒想到隔天PCR採檢陽性，竟被急診醫師以「情況不嚴重」為由趕回家，讓家屬氣炸了。

根據《東森新聞》報導，這名女子腹痛了好幾天，18日到醫院掛門診，當時醫師診斷為「大腸直腸潰爛」，建議盡快住院開刀治療。

沒想到女子19日想要住院治療，入院前採檢PCR陽性，因此被急診醫師趕回家，理由是「病況不緊急」，先回家隔離再說，還只開了3天止痛藥。

▼女子被診斷為大腸直腸潰爛，醫師建議盡快住院開刀治療。（示意圖／123RF）



女子的腹痛狀況仍舊沒改善，讓家屬相當不開心。女子的家屬指控，原本就因為大腸直腸潰爛，需要開刀治療，結果因為檢測結果被趕回家，還要等上14天，「那不就讓她在家裡等死嗎？」

家屬痛批，若情況真的沒那麼緊急，醫師怎麼會要求馬上辦理住院，還要做好開刀的心理準備，當時醫師還告知，可能引發腹膜炎或敗血症，還有可能有其他症狀，因此相當焦急。

對此，醫院則表示，門診醫師沒有告知病人，需要緊急進行醫療手術，只是覺得這樣的病灶相當深，要趕快做進一步檢查、治療，再選擇要不要動手術，急診醫師也是相同看法。

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