逆時中！金門重申PCR量能足　不跟進「快篩陽視同確診」

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今(22)日金門縣新增96名確診者(K1253-K1348)，確診累計1,348例，目前收治中54例，無症狀或輕症46例、中症2例、重症6例，確診者居家照護730例。另新增匡列居家隔離者88人，目前居家隔離207人，解除居家隔離114人；至於中央宣布23日起離島快篩陽性即視同確診，縣府也回應目前金門PCR量能還很足夠，於是仍決定維持快篩陽後，經過PCR確診後才列為個案的做法。

▲0522金門縣在疫情記者會中表示，不跟進中央宣布「快篩陽視同確診」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，自5月23日起納入離島偏鄉、原住民，適用快篩陽性後，經醫師診斷後即視同確診的措施，但縣府昨天已在記者會中說明，因金門目前PCR量能還足夠，依照每天可做到700多，而目前還不到一半的量能，於是仍傾向以快篩陽後透過PCR精準判斷，確認確診才列入個案的方式。而中央表示會增加快篩試劑實名制的配送量，目的在解決PCR量能不足問題，縣府感謝中央對於防疫措施指導，但目前檢驗量能尚足，也考量PCR檢測的精確度較快篩試劑高，在檢驗量能充足情況下，現階段仍維持兼顧「正確診斷」與「迅速診斷」為原則。

今日新增96例，男性57例、女性39例，年齡介於未滿5歲至90多歲，年齡分布：5歲以下6例、6歲至12歲4例、13歲至19歲9例、20歲至29歲22例、30歲至39歲18例、40歲至49歲19例、50歲至59歲6例、60歲至69歲5例、70歲至79歲3例、80歲至89歲2例、90歲以上2例。校園部分學生與教職員，幼兒園2校2人、國小5校8人，國中3校3人、高中職2校4人、大學1校4人。

個案分屬7個家庭群聚案共有15例、6處工作職場群聚案共有27例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用17床，尚有空床23床。

昨日至今日舉行的國中教育會考，考場秩序良好，統計有16位考生缺考，其中12位確診考生將參加6月4日、5日的補考，15名居隔考生則在第二試場應試，相關考生入場及後續試場清消，均依試場防疫規範處理。另申請派車接送的居隔考生計5名，已由縣府派車接送，順利完成應試。

金酒公司因應疫情，於上週五(20日)下班，均發送快篩劑給員工，昨(21)日，計11名(含員工與包商)快篩為陽性，經PCR採檢確診；休息室昨日與今日暫停使用並加強清消；金寧廠明(23)日起，連續3日每日均要求上班(工)的同仁，須快篩為陰性才能上班(工)；另如大幅度快篩陽影響未能上班，將採併班調整。



