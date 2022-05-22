68警聚餐「8人喝高粱殺死口腔細菌」沒染疫？斗六警斥：蒐證移送

記者蔡佩旻／雲林報導

國內疫情嚴峻，一名醫師遭友人錄下「喝高粱可殺死口腔細菌」的說法，聲稱有警友會餐聚少數人因喝高粱而為未染疫，雲林鄉親憂心疫情加劇，近日紛紛將該影片瘋傳。斗六警分局今（22）日澄清未舉辦餐會外，將蒐證後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法移送偵辦。

▲一名醫師述說吃飯前先喝半杯高粱，口咽部分病毒就會死光光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

近日網路流傳一段影片，當中一名疑似為某醫院外科主任男子分享，吃飯時要先喝半杯高粱，殺死口咽部分的病毒，並表示斗六警友會68人參加聚餐喝酒，只有8人沒有中，這8人都是喝高粱。

▲一名醫師述說警友會聚餐有少數人因喝高粱未染疫，斗六警分局副分局長黃仁男今發表說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局今說明，此段影片在網路廣為流傳，經向斗六警友辦事處主任查證，林主任表示該影片之內容並非事實，斗六警友辦事處在疫情期間均未舉辦餐會，更無因聚餐而造成群聚染疫之情事，有關該段影片是否涉及違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」相關規定，本分局蒐證後依法移送地檢署偵辦。

斗六警分局呼籲民眾勿在網路上任意傳播未經查證的不實訊息，如散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

斗六警分局提醒，疫情仍屬高峰期，民眾在疫情期間仍要遵守相關防疫規定，出門戴口罩、勤洗手，共同做好防疫工作，以避免疫情持續擴散。

▲醫生餐敘同桌友人拍下醫生名片，證實所拍之人是真的醫師。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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