台南代天水官大帝廟發愛心「防疫包」　吸引千人排隊領取

▲台南中西區代天水官大帝廟，22日上午發放1千份「愛心防疫包」，內有口罩及快篩劑等防疫物資，吸引大排民眾排隊領取，長長的人龍隊伍長達數百公尺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情發燒，每天有8萬多人確診，台南市也有高達4千多人確診，民眾反映領不到防疫包，買不到家用快篩劑，台南中西區代天水官大帝廟，22日上午卻貼心地發放1千份「愛心防疫包」，內有口罩及快篩劑等防疫物資，吸引大批民眾排隊領取，長長的人龍隊伍長達數百公尺，民眾心感激廟方的愛心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南代天水官大帝廟，為了提供民眾「愛心防疫包」，除在臉書官方粉絲團公布此一消息外，廟方動員工作人員及志工們，這幾天都快馬加鞭的趕工包裝，每一包防疫包內有快篩試劑、奈米銀口罩等物，發放數量為1000份，消息傳出引起民眾熱烈回應。

22日上午10時起，廟方在現場發放號碼牌，11時起開始發放內含快篩試劑和口罩的防疫包，1000份數量有限，發完為止！發送防疫包活動，吸引眾多民眾一大早就來排隊，長長人龍沿中西區民權路三段綿延數百公尺，廟方也做好防疫措施，並派員指揮分流，維持現場秩序，希望能幫助民眾防疫，顯示快篩劑及口罩等防疫物資，與民眾生活息息相關，更是最夯的贈品。