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台南+4678　BNT輝瑞兒童疫苗網路預約5／23開放

▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市23日起將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」，預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布22日新增4678名COVID-19本土確診病例，統計至21日今年累計確診個案49284人，其中21404人已解除隔離，27880人尚在隔離中，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。

▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長指出，今天台南+4678位，23日開始在台南打疫苗開始接受預約，5/23疫苗才會送到台南，5/24送到各大醫療院所，5/25開打，之前網路所說的奇美醫院500劑，那是奇美醫院自己的體系，因為奇美醫院並未加入台南打疫苗的體系，所以他們接到500劑直接5/24開始施打，那市府因為有各大醫院及診所要配送，基於作業關係，5/25開始施打，民眾不要誤會台南只有500劑，台南市有3萬多劑，想打得都打得到，那莫德納疫苗之前已經到達，想施打的民眾請至台南打疫苗預約施打。▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局主秘陳淑娟指出，台南市青少年與兒童第一、二劑（基礎劑）COVID-19疫苗除了透過校園集中接種外，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗，BNT輝瑞兒童劑型疫苗自5月25日起陸續展開接種作業；青少年BNT疫苗預計於30日開始接種。

▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

若6至17歲的兒童、青少年有意接種莫德納疫苗作為一、二劑(基礎劑)，也可透過系統預約： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ，並由家長陪同前往醫療院所接種；黃偉哲市長提醒，未滿18歲的兒童及青少年接種COVID-19疫苗須由家長陪同，並簽署「COVID-19疫苗接種通知說明及意願書」，接種當日攜帶健保卡、身分證、接種紀錄卡（黃卡）等證件前往。

黃偉哲說明強調，5-11歲的疫苗分兩種，莫德納跟輝瑞，莫德納是6-11歲可以施打，輝瑞是5-11歲，這是經過實驗數據才能開放施打，因為莫德納實驗沒有試驗5歲孩童，所以不開放5歲施打，這是疫苗實驗嚴謹的部分，所以千萬不要弄錯，不過在台南打疫苗的網站，年齡不符也不會讓民眾勾選。另外，年長者打疫苗除了中央的500元外，台南還有兩劑快篩可以領取，到5/31截止，打疫苗不是為了額外的禮品，請大家趕緊為了自身及家人的健康來施打，歡迎大家趕緊來打疫苗。

▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局說明，居家照護確診個案如有發燒等症狀，建議透過視訊或電話預約方式看診；如無法預約視訊診療，或視訊診療無法處理時，可聯繋衛生局並依指示，以防疫車隊、同住親友接送、自行前往（如步行、自行駕車或騎車）或由確診者陪同就醫；前往就醫時應全程佩戴口罩，避免與他人交談，報到時主動告知院所為確診個案。

▲台南市長黃偉哲公布台南+4678名確診病例，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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