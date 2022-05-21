民進黨轟柯文哲「最瞎」　陳智菡反嗆：做表面工夫才是累死三軍

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為紓緩篩檢量能，中央21日在松山機場新設一座大型篩檢站，但台北市長柯文哲卻認為此舉是造成地方困擾，批評不要瞎指揮、亂指揮，引來民進黨議員簡舒培反嗆，最瞎的就是你柯文哲，「你在鬼吼什麼？」對此，北市府發言人陳智菡表示，盲目擴張PCR量能只是製造問題，這時分散人力新增篩檢站，就是在錯誤的時間做錯誤的決策，表面工夫虛應故事、累死三軍。

針對中央21日在松山機場開設篩檢站，柯文哲上午受訪時表示，不要為了設而設，本來戰略計畫就是醫學中心留著當戰略預備部隊，但目前三總跟台大醫院的量能都還沒開出來，有需要應該是從既有的先加量，而非開設新的點。柯文哲批評，「不要瞎指揮、亂指揮，造成地方的困擾」。

對此，簡舒培下午在臉書反擊，「最瞎的就是你柯文哲！」一路擺爛，台北市社區篩檢量一直趕不上確診數，導致急診醫護累爆，也恐會危及醫院醫治中重症確診病患。中央只好自己在台北市設置社區篩檢，讓台北市民能有更多、更快PCR，也讓醫院能維持醫療量能，「柯文哲你在鬼吼什麼？讓台北市民更方便，哪裡礙到你了？」

針對議員重砲批評，北市府發言人陳智菡反擊，盲目擴張PCR量能，不是解決問題，而是製造問題，全國確診愈來愈多，PCR量能有限，中央卻只開放少數對象可以將快篩陽視同確診，「只是去壓低確診數，無法反映真實疫情，」重症率、死亡率也被低估，這種政策不調整，只是造成更多醫護的耗損。

陳智菡說明，如今醫護為維持大量PCR量能，一部分駐守防疫急門診，一部分處理防疫專責病房、還要執行常規醫療，疲於奔命，還在這時分散人力新增篩檢站就是在錯誤的時間做錯誤的決策，表面工夫虛應故事，累死三軍。

另外，民進黨議員許淑華主張松山機場交通便利、對周遭住戶商店影響力低是好地點，但陳智菡指出，當地議員應該要知道在地有很多反彈，且中央片面決定後才告知北市府，議員恐怕要對整個疫情狀況要有所掌握，也要了解在地心聲。