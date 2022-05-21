台中累計24死　40多歲腦麻男路倒送醫不治...PCR確診

▲台中市衛生局長曾梓展指出，台中今天新增6死，其中一名40多歲腦麻男路倒送醫不治後PCR確診。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中今天單日新增7989例本土個案，另外新增加6人死亡，其中最年輕僅40多歲，為死後採檢PCR陽性確診，累計台中在這波疫情已造成24人死亡。台中市衛生局長曾梓展也提到，該名個案沒有慢性病，但有腦性麻痺合併多重障礙，沒有接種過疫苗，5月18日因為人倒在路邊被送醫救治，到院前沒有呼吸心跳，急救後仍宣告不治，死後採檢PCR陽性確診，死因不明。

衛生局長曾梓展今天下午在記者會上指出，今天新增加的18名中重症患者，年齡介於20到90歲之間，當中有4人沒有打過疫苗、5人僅打一劑，有15人都有慢性病或者是癌症病史。至於新增加死亡個案為6人，年齡介於40多歲到80多歲之間，當中有1人沒有打過疫苗，有5人都罹患糖尿病、高血壓等慢性病。

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此外，台中市「大型PCR給藥得來速」今天第二天營運，市府和台中榮總合作，持續在中央公園站增派設備人力支援及優化流程。市長盧秀燕表示，總計今日從上午9時至中午止，中央公園「大型PCR給藥得來速」共篩檢人數466人、診療280人；童綜合站共篩檢438人、診療424人。