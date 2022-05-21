金門+112連續破百！　金門大學宿舍爆群聚、軍營疫情持續燒

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今(21)日金門縣新增112名確診者(K1141-K1252)，確診累計1,252例，目前收治中53例，無症狀或輕症45例、中症2例、重症6例，確診者居家照護683例。另新增匡列居家隔離者117人，目前居家隔離233人，解除居家隔離133人；其中有2大主要群聚案例，分別是金門大學以及多個軍營。

▲0521金門疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝）



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近日金門大學師生已有多人確診，多屬職場或同寢室感染，校方已有統一管理措施，採取1人1室及隔離照護措施。因為金門大學目前停課，該校也已要求學生減少聚餐避免感染，呼籲高流行時期，應提高警覺，注意個人衛生及環境清消。

軍人確診者，每天約10幾人，分屬不同營區，相關處理依國防部相關防疫指引規範，在神鷹營區、警光會館或其營區進行照護。

個案分屬7個家庭群聚案共有18例、9處工作職場群聚案共有20例。另部立金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用17床，尚有空床23床。

快篩陽經醫師視訊診療後視同確診，原適用對象僅限居家隔離、居家檢疫、自主防疫者及65歲(含)以上長者，中央流行疫情指揮中心表示，自5月23日起納入離島居民適用，也會增加快篩試劑實名制的配送量，目的在解決PCR量能不足問題，但縣府目前本縣檢驗量能充足，尚低於50％（上限700支），也考量PCR檢測的精確度較快篩試劑高，快篩試劑又可能有偽陽性問題，因此，在檢驗量能未達一定壓力前，現階段仍以朝正確診斷為主要原則。

今天舉行的國中教育會考，考場秩序目前掌握良好，統計有15位考生缺考，其中12位確診考生將參加6月4日、5日的補考，原9名區隔考生則在第二試場應試，相關考生入場及後續試場清消，均依試場防疫規範處理。

自5月16日起，本縣65歲以上長者、長照機構住民或18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，符合接種第4劑疫苗(第二次追加劑)資格(須在第一次追加劑「間隔5個月」後)者，請儘速至合約醫療院所接種。