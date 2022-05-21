粉紅超跑車駐駕海埔派出所　10萬香燈腳湧鹿港「清消大隊急消毒」

▲白沙屯媽祖駐駕鹿港海浦派出所，吸引大批信徒前往參拜。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／彰化報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香，昨晚首度駐駕在鹿港海埔派出所，今天「粉紅超跑」還繞進鹿港市區，一口氣吸引破10萬名香燈腳湧進鹿港小鎮，讓鹿港民眾憂喜參半，開心白沙屯媽祖到來，也擔心大批信眾湧入更增傳染風險。今天清晨5點媽祖離開海埔派出所，清消大隊也馬不停蹄進行大消毒。

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▲粉紅超跑飆車首度駐駕鹿港，10萬香燈腳湧入「清消大隊跟緊消毒」。（圖／民眾提供）



白沙屯媽祖20日凌晨起駕，沿著台17線一路南下疾行近70公里，下午4點過中彰大橋進到伸港鄉，原本以為會停轎在福安宮休息，未料鑾轎2次大轉彎一路狂飆，首次駐駕在鹿港海埔派出所，今天上午5點起駕。

20日傍晚媽祖鑾轎進到鹿港後，受到大批信眾簇擁，粉紅超跑沿著鹿草路二段進到海埔派出所前，決定駐駕，但受限到海埔所的大門狹窄無法進入，白沙屯媽祖仍決定要休息一夜到明日清晨5點再出發，讓派出所外人聲鼎沸，也吸引更多信徒湧入鹿港，今天媽祖還繞進鹿港市區，彷彿要一一安撫為疫情所苦的民眾。

鹿港鎮長許志宏表示，今天上午鑾轎一離開，鹿港的清消大隊也立刻大清消海埔派出所，也相信在媽祖保佑下，疫情能盡快退去。