沒收到隔離通知書無法請假　南投縣府：銷假30日內可補提

▲南投縣政府提醒勞工朋友若未收到居隔通知書，銷假後30日內可補請假提證明（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情嚴峻，南投縣累計確診人數及目前居家隔離人數已有9千多人，而確診者及居家隔離者無法上班，很多民眾不知如何請假而感到擔憂；縣府衛生局陳南松說，勞動部己做出說明，勞工配合防疫必須請假時，如未能即時收到隔離通知書等證明文件，得於所請假期結束後30日內補提，舊案勞工也可於該函下達後30日內提供。

南投縣政府表示，勞工感染嚴重特殊傳染性肺炎，隔離治療期間得請普通傷病假；經衛生主管機關認定應接受隔離、檢疫，以及為照顧生活不能自理之受隔離、檢疫家屬，得依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第3條第3項規定請防疫隔離假；孩童自主防疫期間，勞工也可依勞動部及相關部會規定，請防疫照顧假或家庭照顧假。

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縣府指出，勞工請假時如還沒收到隔離通知書，可先以健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果，作為請假理由及日數的證明，不一定要有隔離通知書。

縣府提醒，如果上述文件仍無法佐證，最晚可在請假結束後30日內（亦即請假最後一日的隔天起算30日內），向雇主補提供隔離通知書；勞雇雙方如因請假證明事項有所爭議，可請縣府社勞處協助處理。