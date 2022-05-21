會考首日狀況多！高雄考區上午爆6違規　手機響、提前翻閱題本

▲國中教育會考登場，高雄考區有2.2萬名考生報考。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

111年國中教育會考今明(21、22日)登場，高雄考區有2萬2032名考生報考，其中有231名考生因確診無法應試。教育局長謝文斌表示，統計上午共有6件違規，包括提前翻閱題本、隨身放置非應試用品、電子用品發出聲響等。

今、明兩日是國中教育會考，今年高雄考區國中教育會考報名考生人數計2萬2032人，集體報名2萬1918人，個別報名114人。共設置21所考場，計940間試場（含備用試場）。

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▲▼教育局長謝文斌上午前往考區巡視、了解防疫工作。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局長謝文斌表示，在防疫工作部分，按照國教署全國試務委員會規範，考生全程戴口罩、用餐時須使用隔版，試場、休息區加強清消，考生入場前由專人協助手部消毒，同時今年不開放家長陪考，亦管制考場進出相關動線。

較特別的是，除確診考生不得應試外，居家隔離、居家防疫、自主健康管理等考生則安排至「第二類備用試場」應考，今(21日)有445名考生使用「第二類備用試場」，此類試場空間較開闊，並安排專人處理，動線也是獨立規劃，「第二類備用試場」考生不得提早交卷、節間休息及用餐均於「第二類備用試場」進行。

▲第二類備用試場。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據統計，高雄有231名考生因確診無法應試，將於6月4、5日進行補考，不影響考生權益。

謝文斌表示，今日上午一般試場與第二類備用試場的考試狀況都相當順利，但考試難免有違規狀況，統計上午有6件違規，包括提前翻閱題本、隨身放置非應試用品、電子用品發出聲響等。

▲國中會考高雄考區有445名學生使用第二類備用試場。（圖／記者許宥孺翻攝）

今日高雄校園疫情狀況，高中職、國中、國小、幼兒園快篩陽性或確診人數達748人，暫停實體課程、防疫假有7997人，相較昨日有下降。

若考場出現快篩陽學生，試場該如何應變？謝文斌表示，接獲通知後，考區會立即請該名學生中斷考試，並啟動後續處置措施，至於原考場同學則是繼續考試至結束，除非其他學生在中午用餐脫下口罩，否則仍是匡列九宮格學生至第二類備用試場應考。

▲考生用餐區使用隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）