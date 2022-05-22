苗栗+1636　泰安、南庄及獅潭鄉居民5／23起納入視訊確診範圍

▲苗栗縣今日新增1636例本土確診。（圖／苗栗縣府提供，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣今(22日)新增新冠肺炎本土確診1,636例。除了日前中央疫情指揮中心公布「四類人快篩陽即確診」外，21日宣布再擴大「快篩陽即確診」適用對象，納入幅員廣大、交通不便的山地/平地原住民地區及離島地區快篩陽性，由醫師診斷評估確認後即為確診，不用再次PCR。

苗栗縣衛生局表示，自明天(23日)起，居住於泰安、南庄及獅潭鄉的民眾，若快篩陽性時可透過(視訊或現場)由醫師診斷確認後，即為確診。快篩陽性者皆不適合外出，故建議視訊診療為原則，以減少社區暴露風險，若有視訊診療困難，可由親屬輔助視訊或自行拿陽性快篩試劑至醫療院所完成確診判定和領藥。

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▲苗栗縣內通訊診療院所名單。



縣府表示，疫情嚴峻，衛生單位量能緊繃，第一線人員擔著染疫風險，持續用熱情堅守防疫前線，因此請鄉親配合，「確診者有症狀請先尋求負責您的主責照護醫療團隊，緊急症狀再到醫院」，「快篩陽性患者不要直接跑醫院急診，多利用社區篩檢站或醫院防疫門診」，讓醫院及急診室回歸收治中重症及其他緊急醫療需求的任務。

▲社區篩檢站相資訊。

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