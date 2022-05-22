基隆+1799！6歲以下幼童增112人確診　3473人居隔23班停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心22日公布國內本土病例新增7萬9441例，其中基隆新增1799例。市長林右昌表示，在這1799例中，其中女性961人、男性則是838人；若以年齡別區分35-44歲最多，有322人占比17.90%，25-34歲次之，有294人占比16.34%，至於75歲以上的長者有68人、65-74歲有172人、6歲以下有112人。

林右昌指出，本市居家隔離人數共計3473人，全市社區篩檢站持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢856人，今天早上共計篩檢399人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬3508人次。至於全市高中以下校園停課資訊，全校停課的有幼兒園1校，部分班級停課的學校，包括國小8校及幼兒園9校，共計17校、23班。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治185人、空床50床，空床率21.3%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症57名、中症27名、輕症39名；部立基隆醫院，重症5名、中症39名、輕症6名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院，輕症3名。

林右昌說，基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估6萬1797人，利用快速通道的有1萬7092人，有2萬6205人完成健康條件審核，符合資格已派案2萬468人，另有5737人條件不符合。

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