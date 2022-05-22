屏東+2256　縣府籲不要一窩蜂擠到醫院急診室

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(22)日新增2256例本土確診個案，縣府呼籲民眾有症狀或自行快篩陽性的民眾，可透過本縣14家醫院防疫門診或4處社區篩檢站尋求醫療服務，醫院急診量能請留給真正需要緊急救護的民眾。

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14家責任醫院為：屏東基督教醫院、部立屏東醫院、國仁醫院、寶建醫院、國軍高雄總醫院屏東分院、大新醫院、高榮屏東分院、安泰醫院、輔英醫院、枋寮醫院、南門醫院、恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院、潮州安泰醫院。4處社區篩檢站：屏東市國仁醫院、潮州茂隆骨科、東港安泰醫院、恆春南門醫院。

縣府表示，衛生局自5月8日起積極投藥治療，縣內輝瑞Paxlovid投藥率為4.00%、默沙東Molnupiravir投藥率為1.76%，均高於全國平均值1.98%、0.52%，感謝各院在疫情期間堅守崗位，共同守護縣民健康。

但連日來確診人數激增，許多稍微感到身體不適、擔心可能確診的民眾，就往急診室衝，讓第一線人員疲於奔命，也影響真正需要緊急救護民眾的搶救時效。為減輕醫療負擔，縣府團隊早已展開輕、急、中、重症醫療資源分流，及遠距居家視訊醫療等服務，籲請民眾多加利用，避免一窩蜂擠到醫院急診室，增加自身暴露於感染的風險。

此外，目前縣內家用快篩試劑實名制販售情形至5月20日，155家販售點，完售率66.5%，販售率90.9%；轄內原(偏)鄉13家衛生所中，枋山郷、霧台鄉、泰武鄉、來義鄉、獅子郷、牡丹鄉還有剩餘數量，其他均完售。建議民眾可至衛生局官網點選「健保署家用快節實名制地圖查詢」,查詢最新資訊。

縣府統計截至5月22，居家隔離現管人數3930人，今日解隔2022人；居家照護累計15019人，解除9232人，現管5787人。全縣部分班級暫停實體課程校數有77校162班。

2256名確診者鄉鎮區域分布：屏東市581案，潮州鎮195案，東港鎮171案，恆春鎮51案，萬丹鄉174案，長治鄉75案，九如鄉59案，麟洛鄉40案，里港鄉60案，高樹鄉41案，鹽埔鄉64案，內埔鄉139案、萬巒鄉42案，竹田鄉26案，新埤鄉11案，枋寮鄉40案，新園鄉126案，崁頂鄉19案，林邊鄉26案，南州鄉19案，佳冬鄉24案，琉球鄉21案，滿州鄉2案，車城鄉13案，枋山鄉8案，三地門鄉36案，瑪家鄉23案，霧台鄉8案，泰武鄉70案，來義鄉33案，春日鄉26案，獅子鄉22案，牡丹鄉11案。