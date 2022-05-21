撬幣殺手「1分鐘解封印」　看監視畫面...娃娃機店老闆快哭了

記者陳凱力／新竹報導

竹東警分局轄內近日發生娃娃機店連續竊盜，3間娃娃機店遭破獲後竊取財物，損失約20萬元。警方獲報後成立偵辦小組，循線追緝發現曾姓男子涉嫌重大，經警方將其傳喚到案說明，全案依竊盜罪及毀損罪嫌函送新竹地檢署偵辦。

▲竹東出現專撬兌幣機的娃娃機大盜，業者損失慘重連忙報警。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



竹東派出所及二重埔派出所分別於4月29日、5月6日連續獲報娃娃機店遭破壞、偷竊財物，3間娃娃機店損失約20萬元。警方調閱相關監視器畫面，發現一名男子曾駕駛掛著失竊車牌的車輛經過，涉有重嫌，另一名嫌疑人則疑似持萬能鑰匙及一字起子撬開兌幣機，過程粗暴簡單，甚至不用1分鐘就得手，認為兩人共同竊盜事證明確。

偵辦過程中警方還發現，曾男曾至新竹竹東、苗栗等多處竊取汽車車牌，做為犯案期間的掩護工具，並且特意選在凌晨時段行動。經警方傳喚到案說明，全案依竊盜罪及毀損罪嫌函送新竹地檢偵辦。

▲▼大盜手法粗暴簡單，直接破壞拿走現金，久的2、3分鐘得手，快的甚至不到1分鐘就撬開。

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