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社會 社會焦點 保障人權

獨／怪力嬤闖民宅抱走17kg變壓器　失主報警被刁難「叫你老闆來」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮一處民宅車庫昨（19）日早上，遭竊賊偷走重達17公斤的變壓器，陳姓屋主下午持竊賊犯案畫面報案，卻遭警員以「非變壓器持有人」為由拒絕，陳男需接女兒放學先行離去，未料返家後發現，變壓器竟出現在家門但有毀損痕跡，二度前往派出所報案警方才受理。但製作筆錄過程中，陳反而頻被質問該機器來源，讓他感覺「好像自己才是賊」。

▲西螺陳姓民眾放置車庫大型變電器遭一名未戴口罩婦人擅闖搬走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人擅闖民宅徒手搬走重達17公斤的變電器，駝著背搬運可見真的很重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住廣興里的陳姓男子，家中車庫沒有加設鐵門，時常有存放的物品不翼而飛，在親友建議下裝設監視器，卻在昨日拍下一名未戴口罩婦人擅自進入，一陣搜尋後直接搬走在最角落的變壓器。陳先生說，變壓器重達17公斤，收納在內部牆角，前面還靠著燒金紙的金桶，怎麼看也不像是不要的東西。

▲西螺陳姓民眾放置車庫大型變電器遭一名未戴口罩婦人擅闖搬走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺婦人擅闖民宅車庫停留2分鐘，搬走屋主收置在牆角的變壓器。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

綠能發電設備工程師陳先生受訪表示，17公斤之太陽光電逆變器為公司汰換舊品，公司交由他自行處理，因機器內部電子零件有問題 ，只要更換零件備品即可正常運作，運用在作為儲能設施、照明或是週邊爆閃燈道路警示設備等。未料遭失竊前往報案，警員一聽到是公司搬回來的，竟然說必須要公司負責人來報案才行，讓人匪夷所思，且需要再度確認才可報案，當下因需接送小孩先行離開。

經調閱監視器後發現，因家人都是上班族、出門與返家時間均固定，該婦人疑似在多次觀察之後選定無人時間闖入，抱起17公斤的變壓器往外走。至於婦人為何又在數小時後經過變裝將偷竊物品放置於家門，且機身已有損壞痕跡，其原因不得而知，傍晚再次前往派出所報案提告偷竊與毀損，警員才正式受理。

▲西螺陳姓民眾放置車庫大型變電器遭一名未戴口罩婦人擅闖搬走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳姓民眾返家後發現變壓器比他早一步回到家，調閱監視器發現婦人變裝後將已經拆壞的變壓器搬回來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳先生指出，筆錄過程警員針對個人隱私資調查鉅細靡遺，除了工作地點、甚至是公司職位及工作內容，甚至公司主管的聯繫電話、負責人聯繫電話等資訊都須交給警方，並提到主管及負責人都要來做筆錄才行，好像我才是賊。陳先生也強調，變壓器來源均經主管同意，絕對沒問題，但詢問過程幾乎並沒有多問物品遭竊過程，相當令人不解。

▲西螺陳姓民眾放置車庫大型變電器遭一名未戴口罩婦人擅闖搬走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲屋主指出，變壓器原本即放置於燒金紙的金桶後方，沒走近看也根本不知道那邊有東西，婦人卻直接走進來搬走，覺得不可思議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳先生表示，自己攜帶有婦人偷竊影像的記憶卡報案，卻發生派出所沒讀卡機，需要向警分局尋求支援，最後是請太太帶讀卡機來讀出影像，卻又因播放軟體不支援問題，需要我回家轉檔後再送來，沒想到遭遇衰事的事後處理過程更讓人疲憊。

對此，西螺警分局表示，經瞭解該報案人當天向員警表示要載小孩故暫時離開，後續再次前往派出所製作筆錄，員警均依規定受理並調查。警方目前已掌握相關事證，並積極查緝中，期早日將竊嫌送辦。

▲西螺陳姓民眾放置車庫大型變電器遭一名未戴口罩婦人擅闖搬走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲屋主返家驚見變壓器出現在車庫，但已遭拆解毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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