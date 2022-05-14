鄰居的檸檬她拚命採　一次摘10顆...貪婦行竊過程全都錄

▲▼大里區1名婦人隨手偷摘別人家的10顆檸檬，不料全都錄下，警方循線在1公里外找到竊賊。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區21歲林姓男子日前發現父親在自家騎樓種植的檸檬已結實累累，卻被1名婦人順手偷採10顆，雖然只有上百元，卻是父親辛苦照顧，才打算找一天採收，不料卻被人捷足先登，警方獲報後，拿著翻拍的婦人照片，沿路挨家挨戶詢問，直到找了1公里才找到竊賊，林男在社群貼文感謝警方不因小案而不辦，雖然他們願意接受婦人道歉，但竊盜屬公訴罪，還是得依法送辦。

霧峰警分局內新派出所5月10日下午接獲林姓男子報案，指自家騎樓所種植檸檬遭竊，林男表示，檸檬是父親辛苦栽種，每天澆水、施肥，細心照顧，就是期待它快快結成果實，不料就在檸檬碩果累累之際，卻遭人大肆採摘，父親相當難過與懊惱。

林男在FB社群網站「大里人聊天室2.0」貼文請竊嫌主動聯絡，並向鄰居及里長詢問，都沒人認識影中人，只好隔天到派出所報案。

員警江明倫獲報後立即調閱附近路口監視器，發現有1名婦人徒步進入騎樓，旁若無人的一顆顆採下檸檬，過程不到1分鐘就徒步離開，於是追查婦人行經路線，後來斷線，只好採取土法煉鋼方式，拿著翻拍照片挨家挨戶詢問，直到問了大約1公里的住戶才找到竊賊，原是65歲的林姓婦人。

林男接獲員警通知已找到嫌犯，馬上在臉書貼文致謝，雖然僅是10顆檸檬，價值100元左右，不算什麼大案件，但影響的卻是民眾對治安的信心，感謝警察迅速破案，還給他一個可以安居樂業的心情和感受，也藉此提醒「勿以惡小而為之」、「鴨蛋再密也有縫」。