　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「孤狼淫賊」匿跡8年再現　盜富商500萬辯：作夢選目標

▲警方追捕500萬現金竊嫌，卻意外逮回犯下最少9起性侵害案件的水果刀之狼涂明朗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌行竊富商500萬元的涂明朗，因過去犯下11件竊盜、性侵案遭北檢通緝。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

「孤狼淫賊」涂明朗因涉嫌在過去22年內犯下至少11件竊盜、性侵案遭通緝，日前再涉侵入台北富商住處，偷走現金500萬元案遭逮，但涂嫌落網後先是行使緘默，後辯稱因作夢才選擇行竊富商，又對剩餘255萬元贓款下落交代不清，檢察官訊後依涉妨害性自主等罪嫌重大，有逃亡之餘等理由聲押禁見，台北地院訂20日上午10點開庭審理。

據了解，涂明朗從2000年起，光是在台北地區就涉嫌11起侵入住宅竊案，其中有8名女性因為剛好在家而慘遭性侵，被害人包括1名女藝人的幫傭，因撞見涂明朗闖空門而受害，不過涂明朗最後1次涉案紀錄是2014年間，此後8年幾乎銷聲匿跡，這次入侵台北富商住處行竊現場本來也採無跡證，直到專案小組日夜分析監視畫面才讓他再次現蹤。

▲大安區和平東路富商家中遭竊500萬新台幣，警方19日逮捕身揹多件性侵重案的涂姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涂明朗落網時身上只剩下245萬元，對其餘贓款下落交代不清。（資料照／記者張君豪翻攝）

被害富商是在日前為了準備購地款，提領500多萬元現金放在家中書櫃，卻在1日下午發現現金憑空消失，富商向大安警分局報案懷疑被家中印傭偷走，由於富商所住大樓本身沒有監視器，警方專案小組根據巷口監視器，發現竊嫌在4月28日凌晨3時許進出大樓的行跡，循線查出竊嫌曾落腳宜蘭礁溪，並在竊嫌騎乘的腳踏車握把上採集到DNA跡證，比對證實是逃亡多年的通緝犯涂明朗。

警方最後鎖定涂明朗回到台北藏匿在中山區一處國防部後備司令部廢墟，5月18日深夜出動重兵警力包圍，19日凌晨3時許，將涉嫌這起豪宅竊盜500萬現金案的性侵慣犯涂嫌逮捕歸案，身手矯捷的涂明朗還一路爬到廢墟頂樓，無處可逃才就逮，警方在現場起獲剩餘贓款245萬元、作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等物品。

但是涂明朗一開始應訊時行使緘默權，直到辦案人員秀出相關跡證，才供稱這次是因為作夢夢到，所以選擇到大安區富商住處行竊，檢警研判，涂明朗過去都是採取「孤狼式犯案」，犯案前後均不與外界聯絡，也不跟家人親友接觸，慎重到連手機都不申辦，這次短短十多天就落網，竊得的500萬元卻已有半數不知去向，專案小組正持續清查剩餘贓款下落。

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
劉真逝世2年　6歲女兒「知道媽媽已經不在了」
爆料人道歉文被揪2問題！徐巧芯：你先打給邱威傑辦公室？
陳冠霖：別輕忽所謂輕症！　老婆症狀超煎熬「到底誰說像普通感冒
男星相信「集體免疫」無罩度蜜月　染疫受困10天狂噴4.4萬
快訊／高雄2區「3057戶停電」！疑輸電鐵塔地線遭沖毀
人妻外遇丈夫表弟　被公婆「燙私處」割耳鼻拍片
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「孤狼淫賊」匿跡8年再現　盜富商500萬辯：作夢選目標

爆料人道歉文被揪2問題！徐巧芯：你先打給邱威傑辦公室？

快訊／「台灣淫賊」竊500多萬遭逮！檢訊後聲請羈押

快訊／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒：給剛出社會的我一個機會

警IG爆徐巧芯違停不給開單「我們回去講！」信義分局回應了

蘆洲「鋼管辣女警」確診！被爆「上班違紀拍片」　本人回應了

台南「吸金超跑男」老家遭人槍擊　兇嫌私刑報仇被收押禁見

不禮讓行人小心！高雄這路口看板放大絕　大螢幕放送「違規車牌」

警查槍械意外逮到通緝犯 　制式霰彈槍不藏家裡放車上

北市男買整瓶汽油倒大樓垃圾桶引火　超瞎理由曝光

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

「孤狼淫賊」匿跡8年再現　盜富商500萬辯：作夢選目標

爆料人道歉文被揪2問題！徐巧芯：你先打給邱威傑辦公室？

快訊／「台灣淫賊」竊500多萬遭逮！檢訊後聲請羈押

快訊／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒：給剛出社會的我一個機會

警IG爆徐巧芯違停不給開單「我們回去講！」信義分局回應了

蘆洲「鋼管辣女警」確診！被爆「上班違紀拍片」　本人回應了

台南「吸金超跑男」老家遭人槍擊　兇嫌私刑報仇被收押禁見

不禮讓行人小心！高雄這路口看板放大絕　大螢幕放送「違規車牌」

警查槍械意外逮到通緝犯 　制式霰彈槍不藏家裡放車上

北市男買整瓶汽油倒大樓垃圾桶引火　超瞎理由曝光

國際火線／鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

退役將軍夫人「沒採檢探病」 咆哮醫護：為何不能進來？

社會熱門新聞

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

不滿狗兒子被咬死　持開山刀刺死狗媽媽

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

北市富商500萬遭竊偵破！大盜竟涉12起性侵案

正妹喝茫搭計程車　睜眼赫見遭侵犯

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　犯案22年錢和人都要

北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

即／徐巧芯遭抹黑喊告！爆料者私信求饒

即／桃園婦快篩陽吃化痰藥　突倒地送醫不治

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人狂賺2172萬遭起訴

快訊／騎士剎車自摔倒地　遭客運「輾頭」慘死

即／竹科變電站爆炸　濃煙竄天目擊者嚇壞

即／安平運河驚見浮屍　年約20歲女性打撈上岸

更多熱門

相關新聞

即／「台灣淫賊竊500多萬遭逮！檢訊後聲請羈押

即／「台灣淫賊竊500多萬遭逮！檢訊後聲請羈押

橫行北高兩地的「孤狼淫賊」涂明朗，一周前闖入台北市大安區和平東路一名富商家並竊取500多萬元現金，19日凌晨遭到逮捕。警方比對涂嫌DNA發現，在北高犯下最少12起重大竊盜，若現場有女性，則持刀威逼性侵，目前至少有9名女性遭其淫辱。稍早檢察官訊後已向法院聲請羈押。

北市婦被通緝前夕快篩陽　隔天「里長代付罰金」放行

北市婦被通緝前夕快篩陽　隔天「里長代付罰金」放行

獨／「台灣淫賊」逃22年關鍵曝

獨／「台灣淫賊」逃22年關鍵曝

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　犯案22年錢和人都要

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　犯案22年錢和人都要

烏俄戰火銅價飆漲　通緝犯工地偷電纜被逮

烏俄戰火銅價飆漲　通緝犯工地偷電纜被逮

關鍵字：

涂明朗竊盜妨害性自主通緝聲押

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

快訊／孟耿如生了！　「水中生產」18分鐘順利卸貨

不用擔心疫情還不出錢！　房貸、車貸、卡債展延到明年6月

被熊貓暴雷「要開蛋塔專賣店」！肯德基說話了

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面