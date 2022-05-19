「孤狼淫賊」匿跡8年再現　盜富商500萬辯：作夢選目標

▲涉嫌行竊富商500萬元的涂明朗，因過去犯下11件竊盜、性侵案遭北檢通緝。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

「孤狼淫賊」涂明朗因涉嫌在過去22年內犯下至少11件竊盜、性侵案遭通緝，日前再涉侵入台北富商住處，偷走現金500萬元案遭逮，但涂嫌落網後先是行使緘默，後辯稱因作夢才選擇行竊富商，又對剩餘255萬元贓款下落交代不清，檢察官訊後依涉妨害性自主等罪嫌重大，有逃亡之餘等理由聲押禁見，台北地院訂20日上午10點開庭審理。

據了解，涂明朗從2000年起，光是在台北地區就涉嫌11起侵入住宅竊案，其中有8名女性因為剛好在家而慘遭性侵，被害人包括1名女藝人的幫傭，因撞見涂明朗闖空門而受害，不過涂明朗最後1次涉案紀錄是2014年間，此後8年幾乎銷聲匿跡，這次入侵台北富商住處行竊現場本來也採無跡證，直到專案小組日夜分析監視畫面才讓他再次現蹤。

▲涂明朗落網時身上只剩下245萬元，對其餘贓款下落交代不清。（資料照／記者張君豪翻攝）

被害富商是在日前為了準備購地款，提領500多萬元現金放在家中書櫃，卻在1日下午發現現金憑空消失，富商向大安警分局報案懷疑被家中印傭偷走，由於富商所住大樓本身沒有監視器，警方專案小組根據巷口監視器，發現竊嫌在4月28日凌晨3時許進出大樓的行跡，循線查出竊嫌曾落腳宜蘭礁溪，並在竊嫌騎乘的腳踏車握把上採集到DNA跡證，比對證實是逃亡多年的通緝犯涂明朗。

警方最後鎖定涂明朗回到台北藏匿在中山區一處國防部後備司令部廢墟，5月18日深夜出動重兵警力包圍，19日凌晨3時許，將涉嫌這起豪宅竊盜500萬現金案的性侵慣犯涂嫌逮捕歸案，身手矯捷的涂明朗還一路爬到廢墟頂樓，無處可逃才就逮，警方在現場起獲剩餘贓款245萬元、作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等物品。

但是涂明朗一開始應訊時行使緘默權，直到辦案人員秀出相關跡證，才供稱這次是因為作夢夢到，所以選擇到大安區富商住處行竊，檢警研判，涂明朗過去都是採取「孤狼式犯案」，犯案前後均不與外界聯絡，也不跟家人親友接觸，慎重到連手機都不申辦，這次短短十多天就落網，竊得的500萬元卻已有半數不知去向，專案小組正持續清查剩餘贓款下落。