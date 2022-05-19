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竹東人不用排隊搶快篩了　公所霸氣撥5千萬預算：1人發5劑

▲新竹市、疫情、排隊、快篩、實名制。（圖／記者陳凱力攝）

▲新冠疫情擴散快速，因健保實名制快篩劑價格較市價低，引起民眾排隊搶購。（資料照／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

疫情持續嚴峻，民眾雖不至於「買不到快篩劑」，但仍缺價格低廉的健保快篩，竹東鎮公所19日宣布，將於6月的臨時會提出購買快篩劑預算案，若採購順利將發給竹東鎮民「每人5劑」。

竹東鎮長張順朋表示，看見新冠疫情擴散快速，快篩試劑購買不易，鄉親浪費許多時間、人力在排隊買快篩，除了忍受日曬雨淋，還要擔心群聚感染風險，最糟的是還不一定買得到，造成社會及民眾心裡上更大的恐慌。

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因此提議由公所購入快篩劑發放給鎮民的構想，張順朋先行與代表們溝通，同時感謝代表會全力支持，公所將於6月臨時會提出預算案。

張順朋說，若採購順利的話，預計於6月中旬開始發放，只要於111年4月30日前設籍於竹東鎮的鎮民，不分年齡每人發給5劑快篩試劑，屆時，將以戶為單位派代表至四個選區指定地點領取，不過詳細的發放時間、地點及方式，將還要討論後再公告。

鎮公所表示，這項計畫預計將公開招標採購，預計採購數量約50萬劑，所需經費約5000萬以內，不過詳細數字仍須看招標結果決定，受惠人數可達9萬8千人，經費將由社會救助預算科目項下支應。

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