6人海邊看夕陽她獨泳　同伴喊不到上岸回家...直升機出動搜救

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮苑港濱海公園附近一處海域，昨日晚間發生一起遊客失蹤案。警方獲報後，徹夜搜尋，晚間10點一度因為視線不佳暫時收隊，今日上午警消持續救援工作，已通報搜救直升機大範圍海面繼續搜尋。

▲苗縣苑裡鎮苑港濱海海域，昨晚發生遊客下海後失蹤意外。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

落水女的同行友人向警方表示，他們一行3男3女相約到苑港濱海公園看夕陽，失蹤的李女則自己走入海裡游泳，直到發現她久久沒回來，呼叫未應，才驚覺可能出事了，當時約晚上7點左右，友人們連忙報警。

救難人員獲報後立刻前往救援，晚間10時許，因因視不佳及風浪過大，只能被迫暫停搜救工作，今日天亮後，搜救人員繼續搜尋，同時通報搜救直升機，請求支援。

▲▼警方獲報後徹夜搜尋，晚間10點一度因為視線不佳暫時收隊，今日上午警消持續救援工作，已通報搜救直升機大範圍海面繼續搜尋。

▲▼今日上午警消持續救援工作，同時通報申請搜救直升機大範圍海面繼續搜尋。



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