BNT疫苗即日起預約！新北市接種對象、施打時程一次看

▲新北BNT疫苗接種即日起開放預約。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增8萬5720例個案，其中，新北市新增2萬3704例，為全國最多。新北市長侯友宜於下午記者會指出，新北市533間醫療院所即日起開放預約施打BNT疫苗，在兒童、青少年方面，為5月25日開始接種，一般民眾則是在5月23日開始接種。

新北市今日新增確診23704人、居隔43726人，居家照護116060人。侯友宜表示，雖然比昨天微幅下降，但仍在相對高點，所以後續還是要做好密切觀察。

▲新北市長侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

侯友宜也說，BNT疫苗預約接種在新北533間醫療院所即日起開放預約，在兒童、青少年方面，為5月25日開始接種，對象為5至17歲施打1、2劑之兒童或施打1至3劑的青少年的疫苗專診接種，以及6至18歲國小、國高中五專校園接種。

一般民眾則是在5月23日開始接種，18歲以上施打1至3劑或施打1-4劑之65歲以上長者及55歲以上原住民長者，有接種需求者，都可以從即日起自行預約，詳細地點資訊也都會公布在新北市COVID-19疫苗接種地點資訊網站。

至於醫療量能部分，侯友宜說，目前新北的專責病房共有2234床，空床率為31％、集中檢疫中心1368房、2177床，空床率51％，至於居家照護人數，目前收治11萬6060人，新北市仍會持續確保醫療量能，嚴密觀察疫情後續發展，並以減少中重症發生及降低死亡率為目標。

▲新北醫療量能。（圖／新北市政府提供）

新北市衛生局說明，中央疫情指揮中心公布今日COVID-19確定病例，23,704人採檢陽性，居住地為新北。居家照護執行中116,060人，居家隔離列管數43,726人。

▲新北ovid-19確診本土病例數。（圖／新北市政府提供）