台東+650！符合資格長者5／31前打疫苗　可領500元衛教品

▲台東今日+650。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導



台東縣20日新增650名確診者，576名民眾戶籍或居住地分在台東、74名為外縣市醫院通報。累計確診個案6281，現管接觸者人數3005人。為守護師生安全，台東縣自23日起高級中等以下學校(含公幼)暫停實體課程。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，身障機構今日新增3案確診，皆為接觸者隔離期間陰轉陽，已累計10例(員工4名；院童6名)。兒少安置機構群聚事件今日仍無新增個案，接觸者11人今日已解除隔離故解除列管。另外5間養護機構群聚，今日總共新增11名確診個案，已累計確診232名(員工65名；住民167名)。2間監所群聚則總共新增1工作人員確診，為家庭群聚關聯案，已完成監內接觸者採檢與匡列分區隔離，累計確診為48例(員工9名；受刑人39人)，目前衛生局針對相關單位持續列管，並提供相關快篩試劑及防護物資。

今日台東縣校園新增確診104生、12師，累計共1151生、130師。台東縣政府教育處也宣布，縣內高級中等以下學校(含公幼)自5/23起暫停實體課程至5/27，改採線上教學，國小低年級原則上採非同步教學。私幼、非營利幼兒園、準公共化幼兒園及補習班、課照中心安親班尊重各校彈性決定，亦可參考停課措施，彈性辦理暫停實體課程，停課期間有施打疫苗的需求仍可請學生到校施打。

「全民打3劑，共同來防疫」饒慶鈴縣長呼籲民眾應儘速完成疫苗接種，尤其是65歲以上尤其是65歲以上高齡者能盡早打疫苗。5/31以前65歲以上或55歲以上原住民尚未接種疫苗(含第1、第2劑基礎劑，基礎加強劑及第1、第2次追加劑)者，可領取500元以下衛教品。也請協助家中長輩向衛生所、醫療院所預約接種，增加保護力，另外，為提升校園防疫安全，請父母儘速帶孩子接種疫苗，可降低感染風險。提醒民眾落實勤洗手、佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。