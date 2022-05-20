快訊／捷運人流剩50%！　柯文哲讚國人自動自發：活動下降

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心20日公布85720例本土個案；其中，台北市新增11414例。由於北市近期確診個案數趨於「穩定」，多在1萬例上下，台北市長柯文哲分析，除了PCR量能有影響外，還有一個很大理由，台灣國民都自動自發，疫情嚴重就自動活動下降，「監看捷運的出入站人數，已經降到50%」。

柯文哲表示，以台北、新北市的確診數統計來看，大概最近都在3.4萬上下，原因很多，第一點，PCR量能有影響；還有一個很大理由，台灣國民都自動自發，疫情嚴重就自動活動下降。

柯文哲指出，監看捷運的出入站人數，「已經降到50%」，很明顯這段時間雙北地區感染人數固定，很大理由是市民都自動調整作息，現在確診案例會上升，應該是中南部累積上來，雙北比較平穩。

柯文哲表示，不敢否認有黑數存在，作為指揮官還是把醫療量能當最後一線。中央有下令，防疫專責病房都開到30%，但也不用一直盲目擴充，目前空床還有897床，大概不用繼續擴張，密切監視即可。

柯文哲認為，每天監看入院、出院人數，真的疫情有黑數的話，觀察每天確診住院人數還是可以知道狀況，就算沒有塊篩沒有PCR，只看症狀應該還可以反映社會感染的狀況。