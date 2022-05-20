祁家威沒打疫苗「反靠1物保命保健康」　網傻眼開轟：鬼扯什麼？

▲台灣同運先驅祁家威。（圖／記者李毓康攝）

記者黃品臻／綜合報導

國內疫情持續延燒，今（20）日再度新增8萬5720例確診、49例死亡個案，就在各界呼籲盡快接種疫苗，避免重症、死亡之際，台灣同運先驅祁家威今卻在臉書發文稱，有症狀就抽根菸，指菸能保命、保健康，貼文曝光後慘遭網友們質疑、砲轟。

祁家威稍早在臉書發文感嘆，「疫情真的很嚴重，全台本土案例今天累計破百萬例」。後接著表示，「很多朋友打過3劑疫苗一樣確診，兩年前的苦口婆心，沒人當回事，如今我1劑未打，三年來都沒事哪！事實可以證明，只要有些微症狀、不舒服就給它抽根菸吧！菸雖不是好東西，嗆歸嗆，但保命、保健康還是得屈就一下唄！」

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▲祁家威在臉書發文稱，1劑疫苗都沒打，靠抽菸保命、保健康，遭到網友砲轟。（圖／翻攝自Facebook／祁家威）

該篇貼文被民進黨桃園市前議員王浩宇截圖，並在臉書粉專發文質疑，「有這麼嚴重的慢性病，真的確診又不打疫苗，死亡率恐怕不低。」

祁家威的貼文也讓不少網友看傻眼，紛紛留言表示，「我到底看到了什麼？菸跟疫苗？」「跟機率拼生死吧」、「我的天……這到底是在鬼扯什麼東西」、「話說這種沒有醫學專業的人，可以不要亂宣傳這種東西嗎」、「不要亂發文誤導大家啦！真的糟糕」、「我是覺得，自己不想打沒關係，只是鼓吹別人不要打就有問題了」。

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