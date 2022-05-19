桃園居家防疫包發放以市民為主　市府籲外縣市民眾勿領取

▲桃園市政府各區公所發放防疫關懷包透過快譯通雙軌發放，民政局今天指出，發放以設籍桃市民眾為限，外縣市民眾請勿領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於新冠肺炎疫情進入高峰，全國確診數量緩坡上升，桃園市政府為關懷居家照護確診市民推出「防疫關懷包快易通」服務，確診市民可透過非同住親友協助領取，但因每日發放近萬份關懷包，市府民政局19日指出，桃市關懷包以設籍桃園市民為限，不提供外縣市民眾，未設籍桃市之外縣市民眾請勿領取，不便之處請見諒。

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▲桃園市政府各區公所發放防疫關懷包透過快譯通雙軌發放，內容除5劑快篩市劑外，還有泡麵、餅乾、口罩、體溫計與防疫手冊等物相當豐富。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃市府民政局表示，為照顧全市確診市民，桃市府自習設計的防疫關懷包在網路上被網友留言很「澎派」，除有5劑快篩試劑外，還有泡麵、甜八寶、牛奶花生湯、蘇打餅乾、保久乳、罐裝青茶、口罩、體溫計、垃圾袋與防疫手冊等，內容相當豐富。但目前各區公所發放現場發現有許多非設籍桃園市民眾領取，造成第一線人員發放困難，同時也花費大量時間說明。

民政局強調，極有可能是因雙北市陸續停發防疫包，造成許多非設籍桃園民眾前來領取防疫關懷包。民政局對此向外界說明，桃園防疫關懷包以照顧市民為優先，不提供給外縣市朋友，敬請見諒。

民政局解釋，因桃園市關懷包每日發放數量近萬份，請民眾領取關懷包時儘量勿碰撞擠壓，以免產品變質，若有瑕疵品，可先來電告知有瑕疵，同時送回原發區公所換新品。

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