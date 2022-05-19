隨大甲媽遶境？外役監脫逃騎腳踏車129km逃亡　檢察官起訴理由曝

▲八德外役監今年4月8日發生林姓人犯脫逃案，警方翌日清晨在台中清水區拘捕到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）111年度偵字第15666號。

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市八德外役監獄服刑中的林姓人犯，今年4月8日翻牆脫逃，竊取路旁腳踏車一路南下狂騎129公里，最後在台中市落網，林男被拘捕後一度辯稱想參加大甲媽祖遶境才鋌而走險；桃檢複訊時，林坦承翻牆脫逃後，竊得路邊腳踏車一路南下，想參加大甲媽祖遶境活動，檢方根據八德外役監、龜山警方提供證據佐證，偵結依脫逃、竊盜罪嫌將他起訴。

▲八德外役監8日下午發生林姓人犯脫逃案，警方專案小組公布林脫逃後，騎乘偷來腳踏車逃逸監視畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，25歲的林姓男子因涉及放火燒燬他人之物案件被判刑確定入監服刑，2019年9月間移監至桃園八德外役監服刑，今年4月8日下午1時48分許，趁在在服勞役時，趁隙翻牆脫逃，另還在龜山區明興街路旁竊取腳踏車衝交通工具，一路沿台一線南下逃逸，翌日凌晨在台中市清水區被專案小組查緝到案。

▲八德外役監今年4月8日發生林姓人犯脫逃案，警方翌日清晨拘捕後移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，林男坦承犯行不諱，辯稱想南下參加大甲媽祖遶境，亦不滿外役監未放假等因素才鋌而走險，八德外役監則指稱，林男3月才放假，外役監因疫情因素才暫停休假，越獄脫逃為其個人因素使然。外役監還提供重大事件通報紀錄、在監或出監受刑人資料、監視錄影光碟等資料佐證，檢察官認為，林男所為涉犯刑法第161條第1項之脫逃、同法第320條第1項之竊盜等罪嫌，審結依脫逃、竊盜等罪嫌提起公訴。

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